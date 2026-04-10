Izraelska vojska tvrdi da je spremna nastaviti rat s Iranom

Načelnik izraelskog generalštaba Ejal Zamir izjavio je u četvrtak da vojska ostaje u ratnom stanju, upozoravajući da je spremna nastaviti borbe u bilo kom trenutku uprkos primirju s Iranom.

- IDF je u ratu. Nastavljamo se boriti protiv Hezbolaha s velikim intenzitetom - izjavio je Zamir u saopćenju.

Izraelsku kampanju protiv Irana opisao je kao "neviđenu i istorijsku", dodajući da je sukob značajno oslabio Teheran.

Primirje između Izraela i Irana stupilo je na snagu u srijedu, ali Zamir je naglasio da su izraelske snage i dalje spremne eskalirati ako bude potrebno.

- Spremni smo nastaviti borbe s velikom odlučnošću ako bude potrebno u bilo kom trenutku - dodao je.

Zamir je također rekao da je Hezbolah strateški oslabljen, tvrdeći da je grupa koju podržava Iran sada "izolirana unutar Libana i odsječena od svoje strateške arterije u Iranu".

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada napetosti ostaju visoke u kompletnoj regiji, s kontinuiranim neprijateljstvima između Izraela i Hezbollaha uprkos primirju s Iranom, prenosi Reuters.