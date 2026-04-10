Tramp i Netanjahu održali "napet" telefonski razgovor prije nego što je Izrael zatražio pregovore o prekidu vatre s Libanom

Američki predsjednik Donald Tramp održao je u četvrtak "napet" telefonski razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, izvijestio je CNN u petak.

Pozivajući se na američki i izraelski izvor upoznat s tim pitanjem, CNN je izvijestio da se razgovor dogodio neposredno prije nego što je Izrael najavio da će tražiti direktne pregovore o prekidu vatre s Libanom.

Izraelski izvor rekao je CNN-u da je Netanjahu shvatio da ako ne pozove na direktne pregovore s Libanom, Tramp bi jednostavno mogao proglasiti prekid vatre.

Poziv je označio barem treći razgovor između dvojice lidera ove sedmice u kojem je Liban imao istaknuto mjesto.

Ranije ove sedmice, razgovarali su prije nego što je Tramp najavio dvonedeljni prekid vatre s Iranom. Tokom tog poziva, Netanjahu je navodno pozvao da Liban ne bude uključen u širi okvir.

Prema CNN-u, dan kasnije, Tramp je izvršio pritisak na Netanjahua da smanji izraelske napade na Hezbollah u Libanu, nakon izvještaja libanskih zdravstvenih vlasti da je 303 osobe ubijeno u izraelskim napadima.

Netanjahuov ured je odbacio izvještaje, nazivajući tvrdnje o "napetom" razgovoru "lažnim vijestima" i opisujući razgovor kao "prijateljski".

- Dvojica lidera rade u punoj koordinaciji i uz međusobno poštovanje - saopćio je ured, prema CNN-u.