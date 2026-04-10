Vlasnici autopraonice osuđeni na 19 godina zatvora zbog krijumčarenja migranata

Dvojica vlasnika autopraonice iz Južnog Velsa, Dilšad Šamo (Dilshad Shamo) i Ali Kdir (Ali Khdir), osuđeni su na po 19 godina zatvora zbog učešća u organizovanom lancu krijumčarenja migranata, prenosi Sky News.

Prema navodima britanske Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA), pomagali su u prebacivanju stotina ljudi iz Iraka, Irana i Sirije u Evropu, predstavljajući se kao uspješni biznismeni dok su zapravo bili dio složene kriminalne mreže.

Istraga je pokazala da su migrantima nudili tri vrste "usluga", od najjeftinijih, koje su uključivale skrivanje u kamionima ili pješačenje, do skupljih opcija poput putovanja brodom ili avionom.

Novac za ove usluge uplaćivan je preko posrednika u Iraku i Turskoj, koristeći neformalni sistem transfera novca poznat kao hawala. Osumnjičeni su čak poticali migrante da snimaju svoje putovanje, a te snimke su kasnije koristili za promociju na društvenim mrežama. Komunikaciju s ostalim članovima mreže održavali su putem aplikacije WhatsApp.

Tužilaštvo je navelo da su u periodu od samo šest mjeseci pomogli u krijumčarenju najmanje 409 osoba, u operaciji koju su istražitelji opisali kao kontinuiranu.

Dvojac je uhapšen 2023. godine u Newportu, a tokom suđenja u Cardiffu u novembru 2024. priznali su krivicu po više tačaka optužnice za kršenje imigracijskih zakona.

Iako su tvrdili da su pomagali samo prijateljima i rodbini te da nisu imali namjeru zarade, sud je prihvatio dokaze tužilaštva i izrekao im dugogodišnje zatvorske kazne.