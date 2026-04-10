Tramp: "Jedini razlog zašto su Iranci danas živi jeste da bi pregovarali"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na društvenim mrežama da Iran, kako je naveo, "nema nikakve pregovaračke adute", osim kratkoročnog pritiska na svijet kroz kontrolu međunarodnih pomorskih ruta.

- Iranci, čini se, ne shvaćaju da nemaju nikakve karte, osim kratkoročne ucjene svijeta korištenjem međunarodnih plovnih putova. Jedini razlog zašto su danas živi jest to da bi pregovarali - napisao je Tramp.

U drugoj objavi, američki predsjednik je dodao da su iranske vlasti uspješnije u komunikaciji s javnošću nego u vojnom djelovanju.

- Iranci su bolji u radu s lažnim medijima i "odnosima s javnošću" nego u borbi - poručio je Tramp.