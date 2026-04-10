Netanjahu zbog rata traži odgodu svjedočenja na suđenju za korupciju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) zatražio je odlaganje svjedočenja u dugotrajnom sudskom postupku za korupciju, koji je trebao biti nastavljen naredne sedmice, navodeći kao razlog aktuelnu sigurnosnu situaciju u regionu, stoji u podnesku koji je njegov advokat danas dostavio sudu.

Suđenje Netanjahuu trebalo je biti nastavljeno prekosutra, nakon što je Izrael ukinuo vanredno stanje uvedeno zbog rata s Iranom, uslijed objave prekida vatre u noći prije dva dana. Odbrana je saopćila da je spremna za nastavak saslušanja svjedoka tužilaštva.

- Zbog povjerljivih sigurnosnih i diplomatskih razloga povezanih s dramatičnim događajima koji su se u posljednje vrijeme odvili u Državi Izrael i širom Bliskog istoka, premijer neće moći svjedočiti u postupku najmanje naredne dvije sedmice - navodi se u podnesku Okružnom sudu u Jerusalemu.

U dokumentu se dodaje da je sudu dostavljena zapečaćena koverta s detaljnim obrazloženjem povjerljivih razloga, te da će sud odluku donijeti nakon što tužilaštvo dostavi svoj odgovor. Netanjahu, prvi izraelski premijer optužen za krivična djela tokom obavljanja dužnosti, negira optužbe za mito, prevaru i zloupotrebu povjerenja koje su podignute 2019. godine nakon višegodišnje istrage.

Suđenje, koje je počelo 2020. godine i koje bi moglo rezultirati zatvorskom kaznom, više puta je odgađano zbog njegovih službenih obaveza, a njegov kraj se i dalje ne nazire. Optužbe protiv Netanjahua, zajedno s napadima Hamasa na Izrael u oktobru 2023. godine, značajno su narušile njegov politički ugled.

Izrael bi u oktobru trebao održati izbore na kojima bi, prema anketama, Netanjahuova koalicija, najdesnija u historiji Izraela, mogla izgubiti vlast.