Video / Ukrajinske snage izvele udare 1000 kilometara od fronta: Pogođene ruske naftne platforme

Ukrajinske snage izvele su noćni napad s četvrtka na petak na dvije ruske naftne platforme u Kaspijskom moru, koje se koriste za snabdijevanje vojske gorivom. Prema navodima, udari su izvedeni gotovo 1.000 kilometara od linije fronta, piše Kyiv Post.

Prema riječima Serhija Bračuka, glasnogovornika Ukrajinske dobrovoljačke vojske, pogođene su stacionarne platforme otporne na led LSP-1 i LSP-2, koje se nalaze na naftnim poljima Jurij Korčagin i V. Grejfer u sjevernom dijelu Kaspijskog mora. Zbog velike udaljenosti od fronta, korišteno oružje je, kako se navodi, moralo proći kroz treće zemlje ili je lansirano iz neidentifikovanih prekomorskih baza.

Bračuk je izjavio da su napadi bili usmjereni na energetsku infrastrukturu koja podržava ruske ratne operacije. Ukrajinski zvaničnici navode da ova postrojenja imaju ključnu ulogu u snabdijevanju ruskih snaga gorivom i mazivima.

Niz napada na rusku naftnu industriju

Napad na kaspijske platforme predstavlja najnoviji u nizu ukrajinskih udara na rusku naftnu infrastrukturu na Baltičkom, Crnom, a sada i Kaspijskom moru. Operacija je izvedena neposredno prije uskršnjeg primirja koje su dogovorile obje strane.

Procjenjuje se da su prethodni napadi na baltičke luke Moskvu koštali gotovo milijardu dolara prihoda od nafte u samo jednoj sedmici, dok ukrajinska vanjska obavještajna služba tvrdi da Rusija nije uspjela povećati prihode od nafte uprkos ublažavanju američkih sankcija.

Kijev je ranije, u decembru 2025. godine, već gađao naftne platforme i ruske ratne brodove u Kaspijskom moru, a u januaru je u regiji potopljen i brod pod iranskom zastavom za koji se sumnjalo da je prevozio oružje iz Irana u Rusiju.

Kirilo Budanov, šef Ureda predsjednika Ukrajine i glavni pregovarač, izjavio je da se ovakvi napadi koriste za jačanje pozicije Kijeva u budućim pregovorima s Moskvom.

Operacije na Krimu

U srijedu navečer ukrajinski dronovi pogodili su i naftni terminal u okupiranoj Feodosiji na Krimu. Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme (USF), izjavio je da je riječ o koordiniranoj operaciji u kojoj je pogođena infrastruktura za skladištenje goriva.

Partizanska grupa Ateš saopćila je da su njeni članovi prethodno izvršili izviđanje objekta i dostavili podatke ukrajinskim snagama, navodeći da je terminal ključno čvorište za snabdijevanje ruskih snaga na Krimu.

Glavna obavještajna uprava Ukrajine (HUR) objavila je i da su njene specijalne jedinice u noći s nedjelje na ponedjeljak uništile brod "Slavjanin", posljednji ruski željeznički trajekt u Kerčkom moreuzu. Prema HUR-u, brod je bio dio tzv. Kerčkog trajektnog prijelaza koji je služio za snabdijevanje ruskih trupa na okupiranom Krimu, prevozeći gorivo, maziva, oružje, municiju i vojnu opremu.

Tokom vikenda, operateri jedinice "Madjarovi ptići" iz 414. zasebne brigade USF-a pogodili su u Feodosiji i radarsku stanicu koja pripada sistemu S-400 "Trijumf".