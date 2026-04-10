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Epstinove žrtve se obrušile na Melaniju Tramp: "Prebacuje odgovornost, preživjeli su učinili svoje"

Prva dama SAD je pozvala Kongres da organizuje javna saslušanja s žrtvama Epstinovog zlostavljanja

Melanija Tramp. AP

M. Až.

10.4.2026

Više od deset žrtava zlostavljanja Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) optužilo je Melaniju Tramp (Melania Trump) da odgovornost prebacuje na preživjele nakon što je pozvala Kongres da organizuje javna saslušanja s žrtvama Epstinovog zlostavljanja.

- Žrtve Džefrija Epstina već su pokazale izuzetnu hrabrost time što su istupile, podnijele prijave i svjedočile. Tražiti od njih još više sada predstavlja izbjegavanje odgovornosti, a ne pravdu - poručila je grupa od 13 osoba te brat i sestra preminule Virdžinije Đufre (Virginia Giuffre).

Njihova reakcija uslijedila je nakon što je supruga američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) iznijela izjavu u kojoj je negirala bilo kakvu povezanost s Epstinom i njegovom saradnicom Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell). Također je navela da nije bila žrtva Epstina, da nije znala za njegove zločine te da je pokojni osuđeni seksualni prestupnik nije upoznao s njenim suprugom Donaldom Trampom.

U saopćenju, grupa je navela da Trampova strana sada prebacuje teret na preživjele u, kako su naveli, politizovanom okruženju koje štiti strukture vlasti, uključujući Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, policiju, tužioce i Trampovu administraciju, koja još uvijek nije u potpunosti provela Zakon o transparentnosti Epstinovih dosijea.

- Također se time skreće pažnja s Pam Bondi, koja mora odgovarati za zadržane dokumente i izlaganje identiteta preživjelih. Ti propusti i dalje ugrožavaju živote, dok istovremeno štite one koji su bili saučesnici. Preživjeli su učinili svoj dio, sada je vrijeme da oni na vlasti učine svoj - naveli su.

U odvojenom saopćenju, Marija i Eni Farmer (Maria i Annie Farmer), dvije preživjele žrtve Epstinovog zlostavljanja, poručile su da ne mogu govoriti u ime svih, ali da zahtijevaju odgovornost, transparentnost i pravdu.

# MELANIA TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
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