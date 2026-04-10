Uhapšen njemački neonacist Sven koji je promijenio spol i postao Svenja

Njemački neonacist Sven Libih (Sven Liebich), koji je prošle godine promijenio spol i ime u Marla-Svenja Libih (Marla-Svenja Liebich), uhapšen je u Češkoj nakon osam mjeseci bijega. Libih je trebao odslužiti zatvorsku kaznu zbog govora mržnje, a promjenu identiteta je, prema navodima, iskoristio kako bi izbjegao boravak u muškom zatvoru.

Libih je uhapšen oko 100 kilometara istočno od Praga, u češkom gradu Krašna (Krásná). Prema policijskom izvještaju, u trenutku hapšenja bio je odjeven u mušku odjeću i imao obrijanu glavu. Navodi se da je nakratko pokušao izbjeći hapšenje. Njemačka policija tragala je za njim od avgusta 2025. godine, kada se nije pojavio u zatvoru u Kemnicu (Chemnitz) na odsluženju 18-mjesečne kazne zbog govora mržnje.

Zloupotreba zakona za izbjegavanje zatvora?

Slučaj je u Njemačkoj izazvao veliku pažnju javnosti, jer je Libih, osuđeni ekstremista krajnje desnice, iskoristio liberalni njemački zakon o samoopredjeljenju kako bi zakonski promijenio spol iz muškog u ženski. Zakon omogućava promjenu imena i spola na osnovu jednostavnog zahtjeva u matičnom uredu, bez sudskog postupka. Iako je uveden radi olakšavanja položaja transrodnih, interseksualnih i nebinarnih osoba, ovaj slučaj otvorio je raspravu o mogućim zloupotrebama.

Sumnje u motive dodatno su pojačane činjenicom da je Libih ranije LGBT osobe nazivao "parazitima društva" i učestvovao u prekidanju parade ponosa u gradu Haleu (Halle). Zbog toga se u javnosti spekulisalo da je promjena spola bila politički potez ili pokušaj da se osigura blaža kazna.

Reakcije i neonacistička prošlost

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint (Alexander Dobrindt) izjavio je da Libih koristi zakon u lične svrhe.

- Promjena spola ovdje se čini kao jasan slučaj zloupotrebe - rekao je za njemačku televiziju ZDF.

Libih, koji je fotografisan u uniformi nalik nacističkoj na skupovima krajnje desnice, osuđen je u julu 2023. godine za više krivičnih djela, uključujući govor mržnje. Prema njemačkim medijima, bio je i bivši član neonacističke grupe "Blood and Honour". Nakon što mu je odbijena posljednja žalba na presudu, zakonski je promijenio spol.

Umjesto da se javi na izdržavanje kazne, Libih je pobjegao i osam mjeseci se skrivao, istovremeno provocirajući njemačku policiju na društvenoj mreži X. Objavio je "pozdrave iz Moskve" uz fotografiju generisanu umjetnom inteligencijom koja je prikazivala rusku prijestolnicu u pozadini, što je dodatno potaknulo spekulacije da mu Rusija pruža utočište.