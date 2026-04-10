Tramp kaže da Iran "nema nikakve karte" osim Hormuškog moreuza

Američki predsjednik Donald Trump nastojao je umanjiti pregovaračku poziciju Irana uoči ključnih vikend razgovora u Islamabadu, u Pakistanu, rekavši u petak da je njihova jedina tačka uticaja Hormuški moreuz.

- Čini se da Iranci ne shvataju da nemaju nikakve karte, osim kratkoročnog iznuđivanja svijeta korištenjem međunarodnih plovnih puteva. Jedini razlog zašto su danas živi je pregovaranje! - rekao je američki predsjednik na platformi Truth Social.

Aluzija na "međunarodne plovne puteve" vjerovatno se odnosi na Hormuški moreuz, koji je Teheran ograničio tokom sukoba kako bi pojačao pritisak na SAD i Izrael.

- Iranci su bolji u rješavanju lažnih vijesti u medijima i 'odnosima s javnošću' nego u borbi - dodao je Trump.

Iranski predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji bi trebao igrati ključnu ulogu u pregovorima u Islamabadu, ranije je u petak izjavio da se prije početka pregovora sa SAD-om mora osigurati prekid vatre u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine.

- Dvije mjere o kojima su se strane međusobno dogovorile tek trebaju biti provedene: prekid vatre u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine prije početka pregovora. Ove dvije stvari moraju biti ispunjene prije početka pregovora - rekao je Galibaf na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Pakistan je, zajedno s Turskom, Kinom, Saudijskom Arabijom i Egiptom, uspio osigurati dvonedjeljno primirje između Vašingtona i Teherana ove sedmice, okončavši više od mjesec dana napada koji su započeli kada su SAD i Izrael pokrenuli široke napade na Iran 28. februara.

Kao dio sporazuma o prekidu vatre, dvije strane su se složile da se sastanu u Islamabadu radi pregovora o trajnom miru. Američki potpredsjednik Džej Di Vens trebao bi predvoditi američku delegaciju.