Erdoan: Smrtna kazna za palestinske zatvorenike slična Hitlerovim politikama

Odluka izraelskog parlamenta da uvede smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike "u suštini se ne razlikuje od Hitlerovih politika prema Jevrejima", izjavio je u petak turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan, javlja Anadolu.

- Ono što se radi jeste diskriminacija, to je rasizam, to znači primjenu u Izraelu još gore verzije aparthejda koji je srušen u Južnoj Africi 1994. godine - rekao je Erdoan na sastanku Ženskog krila Međunarodne konferencije azijskih političkih partija (ICAPP).

Dodao je da uvođenje smrtne kazne isključivo za Palestince predstavlja "aparthejd" i pretvara zakon u "instrument rasističkog fašizma".