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TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan: Smrtna kazna za palestinske zatvorenike slična Hitlerovim politikama

Uvođenje smrtne kazne isključivo za Palestince predstavlja aparthejd i pretvara zakon u instrument rasističkog fašizma, rekao je

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Anadolija

10.4.2026

Odluka izraelskog parlamenta da uvede smrtnu kaznu za palestinske zatvorenike "u suštini se ne razlikuje od Hitlerovih politika prema Jevrejima", izjavio je u petak turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan, javlja Anadolu.

- Ono što se radi jeste diskriminacija, to je rasizam, to znači primjenu u Izraelu još gore verzije aparthejda koji je srušen u Južnoj Africi 1994. godine - rekao je Erdoan na sastanku Ženskog krila Međunarodne konferencije azijskih političkih partija (ICAPP).

Dodao je da uvođenje smrtne kazne isključivo za Palestince predstavlja "aparthejd" i pretvara zakon u "instrument rasističkog fašizma".

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# SMRTNA KAZNA
# IZRAEL
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