Haos na evropskim granicama: Novi digitalni sistem EU-a izazvao ogromna kašnjenja

Aerodromi i aviokompanije širom Evrope pozvali su u petak na hitnu fleksibilnost u implementaciji novog sistema ulaska/izlaska (EES) Evropske unije, nakon "značajnih poremećaja" tokom njegovog prvog dana punog funkcionisanja, prenosi Anadolu.

Međunarodno vijeće aerodroma (ACI) Evrope i udruženje Airlines for Europe (A4E) naveli su u zajedničkom saopćenju da su se putnici suočili s dugim kašnjenjima, propuštenim letovima i operativnim izazovima pošto je sistem postao u potpunosti obavezan.

Dva do tri sata čekanja

EES, koji je uvela Evropska komisija, digitalno bilježi ulazak i izlazak putnika koji nisu državljani EU-a, zamjenjujući tradicionalno udaranje pečata u pasoše širom šengenskog prostora.

Prema saopćenju, putnici su tokom perioda najvećih gužvi iskusili vrijeme čekanja i do dva do tri sata na graničnoj kontroli, uprkos tome što su vlasti primijenile mjere djelimične suspenzije koje omogućavaju preskakanje prikupljanja biometrijskih podataka.

Aviokompanije su također prijavile značajne poremećaje u redovima letenja. U jednom slučaju, let za Ujedinjeno Kraljevstvo poletio je bez 51 putnika koji su bili zadržani na graničnim provjerama. Drugi let nije imao nijednog putnika u vrijeme ukrcavanja, a samo 12 ih je stiglo na izlaz (gate) 90 minuta kasnije.

Potrebne hitne mjere

Generalni direktor ACI Europe Olivier Jankovec i generalna direktorica A4E Ourania Georgoutsakou upozorili su da ova situacija naglašava hitnu potrebu za većom operativnom fleksibilnošću, dodajući da će takve mjere biti ključne u narednim sedmicama i tokom užurbane ljetne sezone putovanja.

EES, čije je fazno uvođenje počelo u oktobru 2025. godine u 29 evropskih zemalja, zvanično je postao potpuno operativan u petak, označavajući veliku promjenu u procedurama granične kontrole za posjetioce izvan EU koji borave kratkoročno.