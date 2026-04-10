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Iranska vojska uoči pregovora: Prsti su nam na okidaču

Iz ovog vojnog tijela naglašeno je i da Iran neće odustati od kontrole nad Hormuškim moreuzom, koji smatra ključnim strateškim pravcem

Iran: Prsti su nam na okidaču. AP

M. Až.

10.4.2026

Iranska vojska poručila je da su joj "prsti na okidaču" zbog, kako navode, ponovljenog "kršenja povjerenja" od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, saopćilo je Centralno zapovjedništvo Hatam al-Anbija (Khatam al-Anbiya), prenosi agencija Tasnim.

Iz ovog vojnog tijela naglašeno je i da Iran neće odustati od kontrole nad Hormuškim moreuzom, koji smatra ključnim strateškim pravcem.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) izjavio je da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu početi dok se ne ispune dva ključna uslova – uspostava primirja u Libanu i oslobađanje zamrznute iranske imovine.

- Dvije mjere o kojima su se strane ranije usaglasile još nisu provedene, primirje u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine prije početka pregovora - napisao je Galibaf u objavi na mreži X.

- Ta dva pitanja moraju biti ispunjena prije nego što pregovori počnu - dodao je.

# IRAN
# SAD
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