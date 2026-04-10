Kamala Haris razmatra kandidaturu za predsjednicu: "Razmišljam o tome"

Nakon što su dvoranom odjeknuli povici "kandiduj se ponovo!", bivša potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Haris (Kamala Harris) poručila je afroameričkim aktivistima da ozbiljno razmatra novu kandidaturu za predsjednicu.

- Moguće je. Razmišljam o tome - rekla je Haris pastoru Alu Šarptonu (Al Sharpton), nakon što ju je direktno upitao da li planira kandidaturu na izborima 2028. godine.

Ove izjave dala je tokom godišnje konvencije organizacije Mreža za nacionalnu akciju, na kojoj se ove sedmice pojavio i niz potencijalnih kandidata u pokušaju da pridobiju afroameričke birače, jednu od ključnih baza Demokratske stranke.

Unutarstranački izbori

Iako unutarstranački izbori demokrata zvanično neće početi prije novembarskih izbora na polovini mandata, ovogodišnja konferencija već je okupila političare koji se pozicioniraju za moguću neizvjesnu utrku s velikim brojem kandidata.

Za sada nema izrazitog favorita, ali na Šarptonovom skupu Haris se jasno izdvojila. Bivša potpredsjednica, prva Afroamerikanka na toj funkciji i kandidatkinja demokrata na izborima 2024. godine, jedina je nagrađena stojećim ovacijama i privukla je najveću pažnju publike.

Šarpton je naglasio da je Haris u svojoj neuspješnoj kampanji 2024. osvojila više glasova nego nekadašnji predsjednici Barak Obama (Barack Obama) i Bil Klinton (Bill Clinton).

- Šta god da odluči, već je ostavila neizbrisiv trag u historiji - poručio je Šarpton.

U proteklih 15 mjeseci, otkako je napustila dužnost, Haris je više puta spominjala mogućnost nove kandidature. Nedavno je osnovala komitet za političku akciju i intenzivirala putovanja širom zemlje kako bi pružila podršku demokratima, posebno na jugu.

Nova generacija lidera

Ipak, dio stranke fokus je usmjerio na novu generaciju lidera. Na konvenciji su učestvovali i guverner Pensilvanije Džoš Šapiro (Josh Shapiro), bivši ministar saobraćaja Pit Butidžidž (Pete Buttigieg), guverner Ilinoja Džej-Bi Pricker (J.B. Pritzker), guverner Merilenda Ves Mur (Wes Moore), guverner Kentakija Endi Bešir (Andy Beshear), kongresmen iz Kalifornije Ro Kana (Ro Khanna) te senatori iz Arizone Mark Keli (Mark Kelly) i Ruben Galego (Ruben Gallego).

Govoreći ubrzo nakon što je Haris napustila binu, Butidžidž je dočekan znatno slabijim aplauzom u polupraznoj sali. Iako su pojedini prisutni reagovali na njegove poruke o podršci federalnim radnicima i kompanijama u vlasništvu manjina, veliki broj učesnika napustio je dvoranu odmah nakon Harisinog obraćanja, želeći se fotografisati s njom.

Poput većine potencijalnih kandidata za 2028. godinu, Butidžidž je kroz šalu izbjegao direktan odgovor na pitanje o kandidaturi.

Za razliku od njega, Haris je bila znatno otvorenija. Na pitanje o kandidaturi za Bijelu kuću, tri puta je ponovila: "Razmišljam o tome."

- Četiri godine sam bila na korak od funkcije predsjednice Sjedinjenih Američkih Država. Provela sam bezbroj sati u svom uredu u Zapadnom krilu, svega nekoliko koraka od Ovalnog ureda. Sate i sate sam provela i u samom Ovalnom uredu, kao i u Sobi za krizne situacije. Znam šta taj posao znači i šta zahtijeva - rekla je Haris.

- Razmišljam o tome u kontekstu toga ko, gdje i kako može najbolje obavljati taj posao za američki narod - dodala je.

- Iz te perspektive sagledavam stvari. Obavijestit ću vas na vrijeme.