Grenlandski premijer odgovorio Trampu: "Nismo komad leda"

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen (Jens-Frederik Nielsen) pozvao je saveznike u NATO-u na jedinstvo u odbrani međunarodnog prava, odbacujući pritom najnovije izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o ovom arktičkom otoku.

Nilsen je poručio da je Grenland ponosna zajednica koja nastoji očuvati globalni poredak, nakon što ga je Tramp nazvao "komadom leda".

Američki predsjednik je u srijedu na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo zbog, kako je naveo, nedovoljne spremnosti NATO-a da se uključi u rat protiv Irana, koji su pokrenule Sjedinjene Američke Države zajedno s Izraelom.

Poručio je da vojni savez nije bio prisutan kada je bio potreban i da ga neće biti "ako nam ponovo zatreba. Zapamtite Grenland, taj veliki, loše vođeni, komad leda".

Nilsen je takav opis odlučno odbacio.

- Nismo mi nekakav komad leda. Mi smo ponosan narod od 57.000 ljudi koji svakodnevno djeluju kao odgovorni globalni građani, uz puno poštovanje prema svim našim saveznicima - rekao je za Reuters.

Naglasio je važnost očuvanja poslijeratnog geopolitičkog poretka, uključujući NATO i međunarodno pravo.

- Te su vrijednosti sada dovedene u pitanje i smatram da bi se svi saveznici trebali ujediniti kako bi ih sačuvali. Nadam se da će se to i dogoditi - poručio je.

Diplomatski razgovori

Članice NATO-a već su ranije ove godine bile suočene s izazovom očuvanja jedinstva saveza nakon što je Tramp ponovo otvorio pitanje preuzimanja Grenlanda od Danske, koja je također članica NATO-a.

Bijela kuća je u januaru saopćila da Tramp razmatra i mogućnost upotrebe vojne sile na Grenlandu, što je potaknulo Njemačku, Francusku i druge evropske države da na otok pošalju manje vojne kontingente kao znak solidarnosti i odvraćanja.

Kasnije je Tramp ublažio retoriku nakon razgovora s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), navodeći da je postignut "okvir za budući sporazum" i preusmjeravajući pitanje na diplomatski nivo.

Njegove najnovije izjave o Grenlandu uslijedile su upravo nakon sastanka s Ruteom.

Grenland, Danska i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su diplomatske razgovore krajem januara, a Nilsen je potvrdio da su oni i dalje u toku te da su planirani novi sastanci.

Trampove ambicije

Tramp i njegovi saveznici tvrde da je Grenland ključan za sigurnosne interese Sjedinjenih Američkih Država na Arktiku, posebno u kontekstu konkurencije s Rusijom i Kinom, te smatraju da Danska ne može u potpunosti garantovati sigurnost otoka.

Sjedinjene Američke Države već imaju vojnu bazu na Grenlandu, kao i mogućnost proširenja prisustva na osnovu sporazuma iz 1951. godine.

- Bilo bi neobično da, u trenutku kada sve strane žele razgovarati o jačanju odbrambene saradnje, ne uzmemo u obzir sporazum iz 1951. - rekao je Nilsen.

Uprkos pregovorima, grenlandski premijer naglasio je da ne vjeruje da je Tramp odustao od svojih ambicija prema ovom području.

- Ne čini mi se da je njegova želja da preuzme ili kontrolira Grenland nestala s dnevnog reda - zaključio je.