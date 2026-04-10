Taker Karlson: "Jedna zastrašujuća mogućnost drži Trampa budnim noću"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oštro je reagovao na kritike više poznatih konzervativnih komentatora, među kojima su Taker Karlson (Tucker Carlson), Megan Keli (Megyn Kelly), Kendis Ovens (Candace Owens) i Aleks Džons (Alex Jones), nakon njegove izjave o mogućim posljedicama rata s Iranom.

Žestoke kritike

U objavi na društvenim mrežama Tramp ih je žestoko kritikovao, dovodeći u pitanje njihove motive i utjecaj.

"Znam zašto su Taker Karlson, Megin Keli, Kendis Ovens i Aleks Džons godinama protiv mene, posebno zbog toga što misle da je sjajno da Iran, država koja je glavni sponzor terorizma, ima nuklearno oružje – zato što imaju jednu zajedničku stvar, nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove porodice to znaju i svi ostali to znaju!

Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosje. Nemaju ono što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih, oni su luđaci, provokatori i reći će bilo šta potrebno za malo "besplatne" i jeftine promocije. Sada misle da dobijaju neke "klikove" jer imaju trećerazredne podcaste, ali niko ne govori o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA-i – inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima s uvjerljivom pobjedom.

MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% rejting odobravanja za "Trampa", a ne za mahnite budale poput Takera Karlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kada je dobio otkaz na Foxu i nikada se nije oporavio – možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra - napisao je Tramp.

Karlson odgovorio

Taker Karlson danas je odgovorio Trumpu. Objavu s njegove stranice Tucker Carlson Network prenosimo u cijelosti:

- On je u teškoj situaciji. Mainstream mediji o ovome nikad ne izvještavaju, ali izraelska vlada ima dugu historiju ucjenjivanja američkih predsjednika.

Možda se najšokantniji primjer dogodio 90-ih, kada je Izrael koristio snimke telefonskog seksa Bila Klintona (Bill Clinton) i Monike Levinski (Monica Lewinsky) kao sredstvo pritiska kako bi natjerao Klintona da oslobodi osuđenog špijuna Džonatana Polarda (Jonathan Pollard) iz zatvora. Ne šalimo se. To se stvarno dogodilo.

Vrijedi se prisjetiti te priče o telefonskom seksu dok predsjednik Tramp pokušava okončati rat s Iranom. Kao i mnoge druge stvari koje je Izrael učinio, to pokazuje da je američki “posebni saveznik” spreman igrati vrlo prljavo kako bi ostvario svoje ciljeve.

Kampanje finansirane mračnim novcem, iznude, fizičke prijetnje, pa čak i atentati. U njihovom anti-kršćanskom svjetonazoru cilj uvijek opravdava sredstva. Nemaju problem s uništavanjem života.

Trenutni prioritet Izraela je osigurati da se Operacija Epic Fury ne zaustavi. Znaju da je činjenica da SAD vodi njihov rat najbolja prilika za širenje granica i postajanje globalnom supersilom, a mirovni sporazum bi im pokvario plan.

Sudeći prema prošlosti te zemlje, njezini su čelnici bez sumnje spremni ići koliko god daleko treba kako bi osigurali da krvoproliće potraje. To bi moglo značiti ucjenu u stilu Klintona protiv Trampa ili nešto daleko morbidnije.

"Zastrašujuća mogućnost"

Ne znamo sa sigurnošću događa li se to, ali sama mogućnost dovoljno je zastrašujuća da predsjednika drži budnim noću. Pod pritiskom je kakav većina ljudi ne može ni pojmiti, dok ga fanatični pristaše Izraela nemilosrdno napadaju svaki put kad se i najmanje udalji od agende njihove omiljene zemlje.

Njihova bestidna upornost dovoljna je da izludi i čovjeka poput Donalda Trampa. Ustrajni su kao i bilo koja skupina u historiji, bez obzira na to koliko ih je Bijela kuća u prošlosti dobro tretirala. Nikada nisu zahvalni, uvijek traže više i odbijaju predsjedniku dati i najmanji prostor za disanje. To je neumoljiv pritisak po cijelom terenu.