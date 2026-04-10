Američke baze na Bliskom istoku u ruševinama, radari vrijedni milijarde uništeni, zvanična objava štete nikad se nije desila

Satelitske snimke kompanije Planet Labs PBC, objavljene 31. marta, otkrile su velika razaranja u sjedištu Pete flote Sjedinjenih Američkih Država u Bahreinu, kao i oštećenja u prednjim komandnim strukturama Centralne komande SAD-a na bazi Al Udeid u Kataru. Zabilježena su i oštećenja na bazi Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, te uništeni hangari na bazi Al Dhafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Trinaest američkih vojnih baza u Perzijskom zaljevu, koje su godinama predstavljale simbol američke vojne prisutnosti u regiji, pokazale su ozbiljne slabosti u odbrani. Satelitske snimke objavljene s dvosedmičnim zakašnjenjem prikazuju razmjere razaranja koje Pentagon do danas nije službeno potvrdio. Procjene štete govore o iznosima koji značajno premašuju zvanično navedenih 720 miliona eura, i to samo u prvim sedmicama sukoba.

Snimci od 1. marta prikazuju uništenu veliku zgradu i dvije radarske kupole u Bahreinu, dok dodatni materijali od 6. marta ukazuju na nova strukturna oštećenja.

Instituti CSIS i BBC procjenjuju ukupnu štetu na američkim bazama u prve dvije sedmice sukoba na oko 720 miliona eura. Međutim, ti podaci ne djeluju usklađeno s ranije objavljenim gubicima, koji uključuju radar AN/FPS-132 vrijedan oko 990 miliona eura, dvije satelitske stanice i radarske kupole AN/GSC-52B u vrijednosti oko 45 miliona eura, te dva radara AN/TPY-2 vrijedna oko 900 miliona eura. Pentagon do danas nije objavio zvaničnu procjenu ukupne štete.

Baze postale mete, a ne sigurnosni garant

Američka ratna mornarica nije objavila detaljan izvještaj o šteti, dok Iran više puta tvrdi da je gađao lokacije sjedišta Pete flote. Snimci projektila i udara na baze povremeno su se pojavljivali na internetu.

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s Iranom još uvijek nije okončan, a napadi na američke vojne instalacije mogli bi se nastaviti. Iran je ranije poručio da bi američke baze u regiji trebalo zatvoriti, uz tvrdnje da njegovo naoružanje može u svakom trenutku neutralizirati takve ciljeve.

Umjesto da budu garant sigurnosti, američke baze u Zaljevu postale su potencijalne mete, što otvara pitanje buduće vojne saradnje SAD-a i zemalja regije. Troškovi obnove, prema procjenama, mogli bi dosegnuti milijarde eura, zaključuje Telegram kanal Geopolitics Prime.