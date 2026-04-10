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DOK TRAJE PRIMIRJE

SAD jačaju vojno prisustvo na Bliskom istoku, uskoro dolazi nosač aviona "George H. Bush"

Dodatne velike vojne formacije pripremaju za daljnje premještanje

USS George H.W. Bush. Platforma X

M. Až.

10.4.2026

Sjedinjene Američke Države pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku uoči predstojećih pregovora s Iranom u Pakistanu, prenosi Wall Street Journal.

Prema navodima lista, borbeni i jurišni avioni već su raspoređeni u regiji, dok se dodatne velike vojne formacije pripremaju za daljnje premještanje.

Između 1.500 i 2.000 pripadnika 82. vazdušno-desantne divizije moglo bi biti brzo raspoređeno, u zavisnosti od razvoja situacije.

Nosačka borbena grupa USS “George H. W. Bush” kreće se iz Atlantskog okeana prema Bliskom istoku, gdje bi trebala ojačati američko vojno prisustvo.

Amfibijski jurišni brod USS “Boxer”, zajedno sa 11. ekspedicionom jedinicom marinaca, također se upućuje prema regiji iz pravca Tihog okeana, navodi Wall Street Journal.

# BLISKI ISTOK
# SAD
# USS GEORGE H.W. BUSH
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