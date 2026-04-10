Crveni tepih za Irance: Feldmaršal Munir dočekao politički i vojni vrh Teherana u Pakistanu

Iranska pregovaračka delegacija, koju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bager Galibaf), a u čijem sastavu je i Aragči (Abbas Araghchi), doputovala je u Islamabad na mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Po dolasku u pakistansku prijestonicu, delegaciju su dočekali feldmaršal Munir i zamjenik premijera Išak Dar.
Iranski mediji navode da će pregovori početi samo ako Vašington prihvati unaprijed postavljene uslove Teherana.
Delegaciju čine visoki politički, vojni i ekonomski predstavnici, među kojima su iranski ministar vanjskih poslova, sekretar Vijeća za odbranu, guverner centralne banke i više parlamentarnih zvaničnika.
U međuvremenu, Liban i Izrael dogovorili su da održe prvi sastanak u utorak u američkom State Department, na kojem će razgovarati o proglašenju primirja i definisanju početka formalnih pregovora.
Predsjednička služba Libana saopštila je da je prethodno održan telefonski razgovor između libanske ambasadorice u Vašingtonu Nade Hamade Maakud (Nada Hamadeh Maacoud) i njenog izraelskog kolege Jehijela Lajtera (Yechiel Leiter), što predstavlja prvi direktni kontakt dvije strane.
Obje strane su se usaglasile da se sastanu u utorak u Stejt departmentu kako bi razgovarale o prekidu vatre i vremenskom okviru za početak zvaničnih pregovora. U razgovor je bio uključen i američki ambasador u Bejrutu Majkl Isa (Michel Issa).