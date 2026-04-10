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HISTORIJSKI PREGOVORI

Crveni tepih za Irance: Feldmaršal Munir dočekao politički i vojni vrh Teherana u Pakistanu

Iranski mediji navode da će pregovori početi samo ako Vašington prihvati unaprijed postavljene uslove Teherana.

Iranska delegacija stigla u Pakistan. Tasnim

M. Až.

10.4.2026

Iranska pregovaračka delegacija, koju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bager Galibaf), a u čijem sastavu je i Aragči (Abbas Araghchi), doputovala je u Islamabad na mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Po dolasku u pakistansku prijestonicu, delegaciju su dočekali feldmaršal Munir i zamjenik premijera Išak Dar.

Iranski mediji navode da će pregovori početi samo ako Vašington prihvati unaprijed postavljene uslove Teherana.

Delegaciju čine visoki politički, vojni i ekonomski predstavnici, među kojima su iranski ministar vanjskih poslova, sekretar Vijeća za odbranu, guverner centralne banke i više parlamentarnih zvaničnika.

U međuvremenu, Liban i Izrael dogovorili su da održe prvi sastanak u utorak u američkom State Department, na kojem će razgovarati o proglašenju primirja i definisanju početka formalnih pregovora.

Predsjednička služba Libana saopštila je da je prethodno održan telefonski razgovor između libanske ambasadorice u Vašingtonu Nade Hamade Maakud (Nada Hamadeh Maacoud) i njenog izraelskog kolege Jehijela Lajtera (Yechiel Leiter), što predstavlja prvi direktni kontakt dvije strane.

Obje strane su se usaglasile da se sastanu u utorak u Stejt departmentu kako bi razgovarale o prekidu vatre i vremenskom okviru za početak zvaničnih pregovora. U razgovor je bio uključen i američki ambasador u Bejrutu Majkl Isa (Michel Issa).

# PAKISTAN
# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
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