Crveni tepih za Irance: Feldmaršal Munir dočekao politički i vojni vrh Teherana u Pakistanu

Iranska pregovaračka delegacija, koju predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bager Galibaf), a u čijem sastavu je i Aragči (Abbas Araghchi), doputovala je u Islamabad na mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Po dolasku u pakistansku prijestonicu, delegaciju su dočekali feldmaršal Munir i zamjenik premijera Išak Dar.

Iranski mediji navode da će pregovori početi samo ako Vašington prihvati unaprijed postavljene uslove Teherana.