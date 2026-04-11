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TENZIJE

Šokantno upozorenje bivšeg šefa CIA o novoj prijetnji svijetu: Iran je iz rata izašao vojno oslabljen, ali strateški ojačan

Petreus je istakao da Iran ometanjem saobraćaja pokazuje kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih trgovačkih koridora

Dejvid Petreus. pbs.org

A. O.

11.4.2026

Iran je iz sukoba izašao vojno oslabljen, ali bi mogao biti strateški ojačan, upozorio je bivši direktor Centralne obavještajne agencije (CIA) i penzionisani američki general Dejvid Petreus (David Petraeus).

Nekadašnji komandant Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) istakao je da postoji, kako kaže, „paradoksalno pitanje“ u vezi s budućnošću Irana nakon sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

- Na to možemo odgovoriti tek kada se ovdje postigne konačno razrješenje, ali pitanje je da li će Iran izaći iz svega ovoga vojno veoma oslabljen - rekao je penzionisani general, prenosi portal The Hill.

Petreus je naglasio da „nema sumnje“ kako je iranska vojska pretrpjela ozbiljne gubitke uslijed zajedničkih američko-izraelskih napada.

- Ali da li bi mogli nekako, opet paradoksalno, da iz ovoga izađu vojno oslabljeni, ali možda zapravo strateški ojačani? A to zavisi od toga kakvo će biti konačno rješenje u vezi sa kontrolom nad moreuzom - rekao je Dejvid Petreus.

Hormuški moreuz bio je ključna tačka sukoba, naročito nakon što su iranski protivnapadi na američke ciljeve i energetsku infrastrukturu u regiji Perzijskog zalijeva gotovo u potpunosti zaustavili protok tankera koji prevoze naftu kroz ovaj važni trgovački pravac.

U normalnim okolnostima, oko 20 posto svjetske potrošnje nafte svakodnevno prolazi kroz Hormuški moreuz, a prekid plovidbe doveo je do rasta cijena energenata na globalnom tržištu.

Petreus je istakao da Iran ometanjem saobraćaja pokazuje kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih trgovačkih koridora. 

Naveo je i procjene prema kojima oko 700 brodova čeka u zaljevu, dok brodarske kompanije traže „potpuno povjerenje“ prije nego što ponovo odobre prolazak kroz moreuz.

Nakon što je predsjednik Tramp (Trump) u utorak navečer najavio dvosedmičnu pauzu u sukobima s Iranom, brodovi su postepeno počeli ponovo prolaziti kroz ovaj prolaz.

Iran je, u međuvremenu, predložio uvođenje nove takse za prolazak kroz moreuz, koja bi se naplaćivala u kriptovaluti u iznosu od jednog dolara po barelu nafte na brodu, što je potez koji je podržao Tramp. Petreus je upozorio na moguće posljedice takve odluke.

- Ako je to 200 miliona dolara po brodu što je, kako se navodi, iznos koji su neke kompanije plaćale za prolazak i kada se to pomnoži sa 100 ili više brodova dnevno to je veoma značajna količina čvrste valute koja bi omogućila Iranu da sanira ogromnu štetu koja je nanijeta - rekao je Petreus.

# CIA
# IRAN
# SAD
# DAVID PETRAEUS
# CENTCOM
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