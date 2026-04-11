Šokantno upozorenje bivšeg šefa CIA o novoj prijetnji svijetu: Iran je iz rata izašao vojno oslabljen, ali strateški ojačan

Iran je iz sukoba izašao vojno oslabljen, ali bi mogao biti strateški ojačan, upozorio je bivši direktor Centralne obavještajne agencije (CIA) i penzionisani američki general Dejvid Petreus (David Petraeus).

Nekadašnji komandant Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) istakao je da postoji, kako kaže, „paradoksalno pitanje“ u vezi s budućnošću Irana nakon sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

- Na to možemo odgovoriti tek kada se ovdje postigne konačno razrješenje, ali pitanje je da li će Iran izaći iz svega ovoga vojno veoma oslabljen - rekao je penzionisani general, prenosi portal The Hill.

Petreus je naglasio da „nema sumnje“ kako je iranska vojska pretrpjela ozbiljne gubitke uslijed zajedničkih američko-izraelskih napada.

- Ali da li bi mogli nekako, opet paradoksalno, da iz ovoga izađu vojno oslabljeni, ali možda zapravo strateški ojačani? A to zavisi od toga kakvo će biti konačno rješenje u vezi sa kontrolom nad moreuzom - rekao je Dejvid Petreus.