Tramp potvrdio snagu američkog odgovora u Zaljevu: Naši udarci su bili razorni

Uoči historijskog sastanka američke i iranske delegacije u Pakistanu, Donald Tramp (Trump) je optimistično najavio skoro deblokiranje Hormuškog moreuza.

Naglasio je da je primarni cilj Vašingtona (Washingtona) osigurati da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog naoružanja, istaknuvši da nema alternativnu strategiju:

- Ne trebamo ga, jako smo ih udarili, naša je vojska moćna.

Sastav iranske delegacije

Iranski tim, koji je već doputovao u Islamabad, predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Halibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).

Delegacija je sastavljena od širokog spektra stručnjaka iz različitih sektora.

Diplomatija i sigurnost: Ministar vanjskih poslova Abaz Aragči (Abbas Araghchi) i sekretar Vrhovnog nacionalnog vijeća odbrane Ali Akbar Ahmadian.

Finansije i vojska: Guverner centralne banke Abdolnaser Hemati (Abdolnaser Hemmati) te bivši zapovjednik Revolucionarne garde Mohamed Bager Zolhadr (Mohammad Bagher Zolghadr).

Zakonodavna vlast: Nekoliko zastupnika iz iranskog parlamenta.