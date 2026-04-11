Tramp potvrdio snagu američkog odgovora u Zaljevu: Naši udarci su bili razorni

Uoči historijskog sastanka američke i iranske delegacije u Pakistanu, Donald Tramp (Trump) je optimistično najavio skoro deblokiranje Hormuškog moreuza.
Naglasio je da je primarni cilj Vašingtona (Washingtona) osigurati da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog naoružanja, istaknuvši da nema alternativnu strategiju:
- Ne trebamo ga, jako smo ih udarili, naša je vojska moćna.
Sastav iranske delegacije
Iranski tim, koji je već doputovao u Islamabad, predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Halibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf).
Delegacija je sastavljena od širokog spektra stručnjaka iz različitih sektora.
Diplomatija i sigurnost: Ministar vanjskih poslova Abaz Aragči (Abbas Araghchi) i sekretar Vrhovnog nacionalnog vijeća odbrane Ali Akbar Ahmadian.
Finansije i vojska: Guverner centralne banke Abdolnaser Hemati (Abdolnaser Hemmati) te bivši zapovjednik Revolucionarne garde Mohamed Bager Zolhadr (Mohammad Bagher Zolghadr).
Zakonodavna vlast: Nekoliko zastupnika iz iranskog parlamenta.