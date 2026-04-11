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MIROVNI SAMIT

Tramp potvrdio snagu američkog odgovora u Zaljevu: Naši udarci su bili razorni

Pregovori službeno počinju u subotu, a američku stranu predvodi potpredsjednik JD Vens

Donald Tramp. AP

B. S.

11.4.2026

Uoči historijskog sastanka američke i iranske delegacije u Pakistanu, Donald Tramp (Trump) je optimistično najavio skoro deblokiranje Hormuškog moreuza. 

Naglasio je da je primarni cilj Vašingtona (Washingtona) osigurati da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog naoružanja, istaknuvši da nema alternativnu strategiju:

- Ne trebamo ga, jako smo ih udarili, naša je vojska moćna.

Sastav iranske delegacije

Iranski tim, koji je već doputovao u Islamabad, predvodi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Halibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf). 

Delegacija je sastavljena od širokog spektra stručnjaka iz različitih sektora.

Diplomatija i sigurnost: Ministar vanjskih poslova Abaz Aragči (Abbas Araghchi) i sekretar Vrhovnog nacionalnog vijeća odbrane Ali Akbar Ahmadian.

Finansije i vojska: Guverner centralne banke Abdolnaser Hemati (Abdolnaser Hemmati) te bivši zapovjednik Revolucionarne garde Mohamed Bager Zolhadr (Mohammad Bagher Zolghadr).

Zakonodavna vlast: Nekoliko zastupnika iz iranskog parlamenta.

Uloga Pakistana i važnost pregovora

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) opisao je ove razgovore kao sudbonosne za stabilnost regije, nazvavši ih fazom "biti ili ne biti".

On smatra da će ovaj susret direktno odrediti hoće li doći do trajnog prekida vatre.

Pregovori službeno počinju u subotu, a američku stranu predvodi potpredsjednik JD Vens (Vance).

Šerif je istaknuo kako je uloga domaćina u ovom procesu velika čast ne samo za Pakistan, već i za cjelokupni muslimanski svijet.

# DONALD TRUMP
# ABBAS ARAGHCHI
# HORMUŠKI MOREUZ
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