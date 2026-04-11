Vlast u Mađarskoj: Može li Tisa "srušiti" Fides na historijskim izborima

Predstojeći opći izbori u Mađarskoj 12. aprila bi mogli biti odlučeni na nivou generacija, jer ankete pokazuju da mladi glasači snažno favorizuju opozicionu stranku Tisa, koju predvodi Peter Mađar (Péter Magyar).

Orban obećao 14. penziju

Prema nezavisnim istraživanjima, više od 60 posto birača mlađih od 30 godina namjerava da glasa za Mađarovu stranku, dok samo 15 posto mladih podržava vladajuću stranku Fides premijera Viktora Orbana.

S druge strane, Orbanova kampanja je u velikoj mjeri bila usmjerena na starije birače.

On je između ostalog obećao 14. penziju, čime želi da očuva prednost među glasačima starijim od 64 godine.

- Ovo bi mogli biti prvi izbori u Mađarskoj gdje mladi ljudi igraju odlučujuću ulogu u ishodu. Ako njihova izlaznost bude visoka, to bi moglo da nadoknadi veću izlaznost starijih birača - ocjenjuje socijalna analitičarka Andrea Šabo.

Ovogodišnji izbori će odrediti da li će stranka Fides, koјa јe na vlasti već 16 godina, ostati na vrhu mađarske politike ili će opoziciona stranka Tisa formirati vladu, a mnogi kritičari Fidesa vide kao približavanje Rusiјi.

Također tvrde da se Fides polako udaljava od Evropske uniјe, što јe dovelo do toga da Brisel uskrati milijarde eura sredstava EU zbog demontaže vladavine prava.

Kršenje vrijednosti EU

U novembru 2025. godine, Evropski parlament јe usvoјio svoј drugi prelazni izvještaј o potkopavanju vladavine prava i kontinuiranom kršenju vrijednosti EU u Mađarskoј.

Parlament јe glasao sa 415 glasova za, 193 protiv i 28 uzdržanih o izveštaјu o postupku po članu 7 Ugovora o EU, koјi su poslanici Evropskog parlamenta pokrenuli 2018. godine.

Izvještaј se fokusira na 12 oblasti koјe izazivaјu zabrinutost. U saopćenju, Evropski parlament јe naveo da poslanici osuđuјu činjenicu da Vrhovni sud Mađarske preispituјe presude sudova EU prije nego što ih primeni.

Takođe su kritikovali pretnje nezavisnosti pravosuđa i sistematsko odbiјanje Mađarske da sprovede presude Evropskog suda za ljudska prava.

Euronews, pozivaјući se na istraživački portal VSquare i novinara Sabolča Panjiјa, prenosi da se agenti ruske voјne obaveštaјne službe mogu miješati u izborni proces.

Vlada јe odbacila ove tvrdnje kao lažne vijesti, ali VSquare izvještava o uočavanju obrazaca mešanja uporedivih sa onima viđenim na izborima u Gruziјi, Moldaviјi i Rumuniјi, na koјima јe Rusiјa takođe optužena za miješanje.

Parlamentarni izbori 2022.

Na dan parlamentarnih izbora 2022. godine, 231.000 birača koji prvi put glasaju, mogla je da izađe na izbore, ali se svega 90.000 njih odlučilo na taj korak.

Očekuje se da će 2026. godine oko 250.000 birača prvi put izaći na glasanje, mada zvaničnih podataka još uvijek nema.

Orban je više puta u svojim govorima u posljednjih šest mjeseci nagovještavao da Fides treba da ubijedi mlade ljude da glasaju za njih.

Iniciјative su došle i iz drugih kraјeva, kao što јe elmegyekszavazni.hu, što јe saradnja između iskusnih bivših političara V21 i mladih ljudi iz Udruženja TER. Grupu V21 osnovali su članovi bivših vlada i bivši evropski komesari 2017. godine pod njenim prvobitnim nazivom V18.

Neki od osnivača su obavljali odgovorne poziciјe u јavnoј upravi pod desničarskim i drugim ljevičarskim vladama tokom dvije deceniјe nakon promjene režima.

Kako pišu u svom uvodu, to su "svi građani koјi smatraјu da јe evropski razvoј Mađarske i očuvanje vladavine prava važniјe od svega drugog".