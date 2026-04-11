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SLETIO AVION

U Islamabadu počinju ključni pregovori: Delegacije SAD-a i Irana prvi put za stolom od početka sukoba

Uoči pregovora, u Islamabadu su pojačane sigurnosne mjere, a više saobraćajnica je zatvoreno

U Islamabadu počinju ključni pregovori - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

11.4.2026

Avion sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koja će učestvovati u mirovnim pregovorima s Iranom, sletio je jutros u glavni grad Pakistana Islamabad, dok je iranska delegacija stigla ranije.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), a u njenom sastavu su i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff), kao i njegov zet Džared Kušner (Jared Kushner).

Iransku delegaciju predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf (Mohammad Baqer Qalibaf), u pratnji ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi).

Ovo je prvi susret iranske i američke strane od početka sukoba. Obje strane su ranije iznijele svoje uslove prije početka pregovora. Iranski zvaničnici poručuju da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu početi dok se ne ispune ključni zahtjevi, prvenstveno prekid vatre u Libanu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Sjedinjene Američke Države (SAD) izrazile su zabrinutost zbog nuklearnog programa i situacije u vezi s tranzitom kroz Hormuški moreuz, dok iz Irana poručuju da neće odustati od kontrole ove važne pomorske rute.

Uoči pregovora, u Islamabadu su pojačane sigurnosne mjere, a više saobraćajnica je zatvoreno.

Mohamad Baker Kalibaf je uoči sastanka izjavio da Iran ima dobre namjere, ali da nema povjerenje u Sjedinjene Američke Države.

- Naše iskustvo u pregovorima s Amerikancima uvijek je dočekano neuspjehom i prekršenim obećanjima - rekao je.

Potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens je poručio da Sjedinjene Američke Države ulaze u pregovore s optimizmom, ali je upozorio Iran da se "ne igra".

Mirovni pregovori između SAD-a i Irana trebali bi početi danas u Islamabadu.

Govoreći na konferenciji za novinare Ujedinjenih nacija, glasnogovornik generalnog sekretara Stefan Dujarić (Stephane Dujarric) pozvao je strane da iskoriste ovu diplomatsku priliku i u dobroj vjeri rade na postizanju trajnog i sveobuhvatnog sporazuma s ciljem deeskalacije i sprječavanja ponovnog izbijanja neprijateljstava.

Također, Liban i Izrael su se dogovorili da održe svoj prvi sastanak u utorak u američkom State Departmentu kako bi razgovarali o proglašenju primirja i određivanju datuma za početak pregovora.

# PAKISTAN
# ISLAMABAD
# SAD
# DONALD TRUMP
# JD VANCE
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