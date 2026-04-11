U Islamabadu počinju ključni pregovori: Delegacije SAD-a i Irana prvi put za stolom od početka sukoba

Avion sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koja će učestvovati u mirovnim pregovorima s Iranom, sletio je jutros u glavni grad Pakistana Islamabad, dok je iranska delegacija stigla ranije.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), a u njenom sastavu su i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) Stiv Vitkof (Steve Witkoff), kao i njegov zet Džared Kušner (Jared Kushner).

Iransku delegaciju predvodi predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf (Mohammad Baqer Qalibaf), u pratnji ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi).

Ovo je prvi susret iranske i američke strane od početka sukoba. Obje strane su ranije iznijele svoje uslove prije početka pregovora. Iranski zvaničnici poručuju da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu početi dok se ne ispune ključni zahtjevi, prvenstveno prekid vatre u Libanu i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

Sjedinjene Američke Države (SAD) izrazile su zabrinutost zbog nuklearnog programa i situacije u vezi s tranzitom kroz Hormuški moreuz, dok iz Irana poručuju da neće odustati od kontrole ove važne pomorske rute.

Uoči pregovora, u Islamabadu su pojačane sigurnosne mjere, a više saobraćajnica je zatvoreno.

Mohamad Baker Kalibaf je uoči sastanka izjavio da Iran ima dobre namjere, ali da nema povjerenje u Sjedinjene Američke Države.