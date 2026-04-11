Kina i Sjeverna Koreja najavljuju jačanje saradnje uoči povratka Trampove administracije

KIna i Sjeverna Koreja trebale bi unaprijediti komunikaciju i koordinaciju kad je riječ o međunarodnim i regionalnim pitanjima, rekao je u petak kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) na sastanku sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, prema službenom kineskom saopćenju.

Odnos zemalja

Vang je u četvrtak stigao u Pjongjang u dvodnevni posjet radi unapređenja odnosa dvije zemlje nakon što je razmjena zakočena tokom pandemijskih godina.

- U uvjetima turbulentne i kompleksne međunarodne situacije, Kina i Sjeverna Koreja trebale bi osnažiti komunikaciju i koordinaciju u važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima - rekao je Vang Kimu, prema saopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Sjevernokorejski čelnik naglasio je nužnost produbljivanja razmjena i kontakata dvije zemlje na raznim nivoima , dodavši da su tješnje veze ključne za zaštitu zajedničkih interesa, izvijestila je u subotu sjevernokorejska državna televizija KCNA, javlja Reuters.

Konsolidacija pozitivnog momenta

Glavni kineski diplomat rekao je i da je Kina voljna pojačati razmjene i interakcije u promicanju praktične saradnje sa Sjevernom Korejom.

U četvrtak se Vang sastao sa sjevernokorejskom ministricom vanjskih poslova Kloi Son hui (Choe Son-hui) i obećao da će "nastaviti s konsolidacijom pozitivnog momenta u razvoju" bilateralnih veza s Pjongjangom.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) trebao bi posjetiti Kinu idući mjesec. Tramp je ranije iskazao interes za nastavak pregovora sa sjevernokorejskim čelnikom.