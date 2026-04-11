Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KINA TAJNO NAORUŽAVA IRAN

Američke službe otkrile plan isporuke PZO sistema preko trećih zemalja

Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sistema poznatih kao MANPAD-ovi

Platforma X

D. H.

11.4.2026

Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sisteme protuzračne odbrane Iranu u sljedećih nekoliko sedmica, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.

Mreža je izjavila da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo porijeklo.

Američki State Department, Bijela kuća i kineska ambasada u Vašingtonu nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sistema poznatih kao MANPAD-ovi, izvijestio je CNN, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.

SAD i Iran trebali bi u subotu održati pregovore na visokoj razini u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, tražeći načine za okončanje šest sedmica dugog rata.

# PENTAGON
# CIA
# PEKING
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.