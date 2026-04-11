Američke službe otkrile plan isporuke PZO sistema preko trećih zemalja

Američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema isporučiti nove sisteme protuzračne odbrane Iranu u sljedećih nekoliko sedmica, izvijestio je CNN kasno u petak, pozivajući se na tri osobe upoznate s nedavnim obavještajnim procjenama.

Mreža je izjavila da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo porijeklo.

Američki State Department, Bijela kuća i kineska ambasada u Vašingtonu nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

Peking se priprema za transfer ručnih protuzračnih raketnih sistema poznatih kao MANPAD-ovi, izvijestio je CNN, pozivajući se na izvore koje nije imenovao.

SAD i Iran trebali bi u subotu održati pregovore na visokoj razini u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, tražeći načine za okončanje šest sedmica dugog rata.