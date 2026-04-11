Vatikan okreće leđa Bijeloj kući: Papa Lav izbjegava posjetu SAD za vrijeme Trampovog mandata

Iako dijele istu domovinu, prvi američki papa i aktuelni predsjednik SAD, Donald Tramp (Trump) očigledno nemaju gotovo nikakvih zajedničkih tačaka, a spekulacije o otvorenom sukobu između Svete stolice i Bijele kuće postaju sve intenzivnije.

Svjetski mediji prenose kako je papa Lav XIV uputio oštre kritike na račun religijskog narativa koji Donald Trump i njegova administracija koriste kako bi opravdali ratne operacije u Iranu, čime se pozicionirao kao jedan od najistaknutijih kritičara ovog konflikta.

Sukob oko religijskog opravdanja rata

Papa Lav XIV izražava jasno neslaganje s retorikom američkog predsjednika, koji je ranije sugerisao kako vjeruje da Bog podržava ratne akcije u svrhu "zaštite ljudi".

Nakon Trampovih prijetnji koje su se odnosile na uništenje iranske civilizacije, poglavar Rimokatoličke crkve takve je istupe ocijenio „potpuno neprihvatljivima“, upozorivši da se bliskoistočnim sukobom samo dodatno produbljuje mržnja.

Napetost je kulminirala novom papinom porukom da „Bog ne blagoslivlja nijedan sukob“, što je bila direktna reakcija na izjave američkog ministra rata, Pita Hegseta (Petea Hegsetha).

Hegset je, naime, uspješne vojne operacije protiv Irana stavio u duhovni kontekst, tvrdeći da su izvedene „pod zaštitom božanske providnosti“ uz opasku: „Bog je dobar.“

Osuda vojne sile i poziv na dijalog

Kako prenosi Politico, papa Lav XIV kategorički odbacuje tvrdnje o božanskoj potpori vojnim akcijama.

On je i tokom današnjeg obraćanja snažno osudio rat, ponavljajući stav da vojna sila ne može biti put ka slobodi ili miru, reagujući na pokušaje američkih zvaničnika da rat u Iranu opravdaju religijskim argumentima.

Svoju zvaničnu poruku papa je objavio i na društvenoj mreži X:

- Bog ne blagoslivlja nijedan sukob. Onaj ko je učenik Krista, Kneza mira, nikada nije na strani onih koji su nekoć mahali mačem, a danas bacaju bombe. Vojna djelovanja neće stvoriti prostor za slobodu niti vrijeme mira, koji dolazi samo kroz strpljivo promicanje suživota i dijaloga među narodima - napisao je Papa na X-u.