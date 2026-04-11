Vatikan okreće leđa Bijeloj kući: Papa Lav izbjegava posjetu SAD za vrijeme Trampovog mandata

Iako dijele istu domovinu, prvi američki papa i aktuelni predsjednik SAD, Donald Tramp (Trump) očigledno nemaju gotovo nikakvih zajedničkih tačaka, a spekulacije o otvorenom sukobu između Svete stolice i Bijele kuće postaju sve intenzivnije.
Svjetski mediji prenose kako je papa Lav XIV uputio oštre kritike na račun religijskog narativa koji Donald Trump i njegova administracija koriste kako bi opravdali ratne operacije u Iranu, čime se pozicionirao kao jedan od najistaknutijih kritičara ovog konflikta.
Sukob oko religijskog opravdanja rata
Papa Lav XIV izražava jasno neslaganje s retorikom američkog predsjednika, koji je ranije sugerisao kako vjeruje da Bog podržava ratne akcije u svrhu "zaštite ljudi".
Nakon Trampovih prijetnji koje su se odnosile na uništenje iranske civilizacije, poglavar Rimokatoličke crkve takve je istupe ocijenio „potpuno neprihvatljivima“, upozorivši da se bliskoistočnim sukobom samo dodatno produbljuje mržnja.
Napetost je kulminirala novom papinom porukom da „Bog ne blagoslivlja nijedan sukob“, što je bila direktna reakcija na izjave američkog ministra rata, Pita Hegseta (Petea Hegsetha).
Hegset je, naime, uspješne vojne operacije protiv Irana stavio u duhovni kontekst, tvrdeći da su izvedene „pod zaštitom božanske providnosti“ uz opasku: „Bog je dobar.“
Osuda vojne sile i poziv na dijalog
Kako prenosi Politico, papa Lav XIV kategorički odbacuje tvrdnje o božanskoj potpori vojnim akcijama.
On je i tokom današnjeg obraćanja snažno osudio rat, ponavljajući stav da vojna sila ne može biti put ka slobodi ili miru, reagujući na pokušaje američkih zvaničnika da rat u Iranu opravdaju religijskim argumentima.
Svoju zvaničnu poruku papa je objavio i na društvenoj mreži X:
- Bog ne blagoslivlja nijedan sukob. Onaj ko je učenik Krista, Kneza mira, nikada nije na strani onih koji su nekoć mahali mačem, a danas bacaju bombe. Vojna djelovanja neće stvoriti prostor za slobodu niti vrijeme mira, koji dolazi samo kroz strpljivo promicanje suživota i dijaloga među narodima - napisao je Papa na X-u.
- Apsurdno i nečovječno nasilje širi se silovito kroz sveta mjesta kršćanskog Istoka, oskvrnuta bogohuljem rata i brutalnošću interesa, bez ikakvog obzira prema ljudskim životima, koji se smatraju tek kolateralnom štetom vlastitih interesa. No nijedna korist ne može biti vrijedna života najslabijih, djece ili porodice. Nijedan razlog ne može opravdati prolijevanje nevine krvi - istaknuo je Papa, te dodao kao stotine miliona ljudi diljem svijeta živi u krajnjem siromaštvu, dok golemo bogatstvo ostaje u rukama nekolicine.
- To je nepravedno stanje pred kojim ne smijemo ostati ravnodušni, nego se moramo preispitati i obavezati na promjene. Uzrok nejednakosti nije nedostatak resursa, nego potreba da se riješe problemi povezani s pravednijom raspodjelom bogatstva, što se može postići moralnošću i poštenjem - tvrdi Lav XIV.
Podsjetimo, na misi Cvjetnice dodatno je naglasio kako niko nema pravo koristiti Boga za opravdavanje rata, poručivši da Bog "ne sluša molitve onih koji vode rat, nego ih odbacuje", prenosi Slobodna Dalmacija.
Ne ide na proslavu u SAD
Prema dostupnim informacijama, papa je ranije odbio i poziv na obilježavanje 250. godišnjice SAD- u Bijeloj kući, a iz Vatikana neslužbeno poručuju da možda uopće neće posjetiti SAD.
Prema pisanju The Free Pressa, jedan vatikanski dužnosnik sumnja da će papa Lav XIV posjetiti SAD tokom mandata Donalda Trampa, budući da je zbog sukoba oko Irana došlo do razdora između papinstva i Bijele kuće.
Vatikan pokušava ublažiti navode i o navodno konfliktnom sastanku između američkih dužnosnika i kardinala Kristofa Piera (Christophea Pierrea), nakon medijskih izvještaja o mogućem sukobu između pape Lava XIV i Donalda Trampa.
Piere, vatikanski diplomat, sastao se u januaru u Pentagonu s podtajnikom za politiku odbrane Elbridžom Kolbijem (Elbridgeom Colbyjem).
Prema ranijim medijskim izvještajima, američki su dužnosnici na tom sastanku kritizirali govor pape Lava XIV i njegove stavove protumačili kao napad na politiku Donalda Trampa.
Američko Ministarstvo odbrane odbacilo je takve tvrdnje, nazvavši ih “pretjeranima i iskrivljenima”.
Sada i iz Vatikana stižu smirenije poruke. Jedan je dužnosnik potvrdio da je sastanak povremeno bio “napet” i “oštriji”, ali je naglasio da nije bilo nikakvih prijetnji.
Razgovor je opisan kao otvoren i iskren, uz napomenu da je i kardinal Pierre jasno iznosio svoje stavove.