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SVI ODBILI OSIM JEDNOG

Izjava bivšeg zvaničnika SAD: Dok su drugi predsjednici odbijali Netanjahua, Tramp je pristao na udar na Iran

Prema Kerijevim navodima, izraelski premijer nije nudio samo ideju, već vrlo konkretne operativne strategije

Džon Keri. Platforma X

B. S.

11.4.2026

Bivši američki državni sekretar, Džon Keri (John Kerry), otkrio je kako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) godinama unazad intenzivno lobirao kod američkih lidera da pokrenu vojnu intervenciju protiv Irana. 

Prema njegovim riječima, takve su inicijative bile redovno odbijane od strane prethodnih administracija Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom gostovanja u emisiji The Briefing with Jen Psaki, Keri je priznao da je i sam bio učesnik mnogobrojnih razgovora u kojima je Netanjahu insistirao na američkom vojnom angažmanu.

- Želio je da udarimo - rekao je Keri.

Dosljedno odbijanje Bijele kuće

Keri je naglasio da Netanjahuov pritisak nije bio usmjeren samo na jednu administraciju, već se radilo o dugogodišnjoj strategiji koju je predstavljao kako Baraku (Baracku Obami), tako i predsjednicima koji su mu prethodili ili su ga naslijedili.

- Predsjednik Obama je odbio. Predsjednik Bajden (Joe Biden) je odbio. Predsjednik Džordž V. Buš (George W. Bush) je odbio. Jedini predsjednik koji je pristao na ovo je, očigledno, predsjednik Tramp - kazao je bivši sekretar.

Netanjahuov plan u četiri tačke

Prema Kerijevim navodima, izraelski premijer nije nudio samo ideju, već vrlo konkretne operativne strategije. 

On je američkim zvaničnicima predstavljao detaljan „prijedlog u četiri tačke“ kojim je pokušao uvjeriti Washington u opravdanost napada.

Taj plan je predviđao da bi direktna vojna akcija rezultirala eliminacijom iranskog političkog rukovodstva, promjenom vladajućeg režima, značajnim slabljenjem vojnih kapaciteta Irana

Ovi argumenti su, kako navodi Keri, iznošeni na visokim zvaničnim sastancima pred najvažnijim funkcionerima, gdje su se, uprkos Netanjahuovom insistiranju, razmatrala i mnoga druga, suprotstavljena mišljenja koja su godinama sprječavala direktan sukob.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# DONALD TRUMP
# JOHN KERRY
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