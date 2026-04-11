Izjava bivšeg zvaničnika SAD: Dok su drugi predsjednici odbijali Netanjahua, Tramp je pristao na udar na Iran

Bivši američki državni sekretar, Džon Keri (John Kerry), otkrio je kako je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) godinama unazad intenzivno lobirao kod američkih lidera da pokrenu vojnu intervenciju protiv Irana.

Prema njegovim riječima, takve su inicijative bile redovno odbijane od strane prethodnih administracija Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom gostovanja u emisiji The Briefing with Jen Psaki, Keri je priznao da je i sam bio učesnik mnogobrojnih razgovora u kojima je Netanjahu insistirao na američkom vojnom angažmanu.

- Želio je da udarimo - rekao je Keri.

Dosljedno odbijanje Bijele kuće

Keri je naglasio da Netanjahuov pritisak nije bio usmjeren samo na jednu administraciju, već se radilo o dugogodišnjoj strategiji koju je predstavljao kako Baraku (Baracku Obami), tako i predsjednicima koji su mu prethodili ili su ga naslijedili.

- Predsjednik Obama je odbio. Predsjednik Bajden (Joe Biden) je odbio. Predsjednik Džordž V. Buš (George W. Bush) je odbio. Jedini predsjednik koji je pristao na ovo je, očigledno, predsjednik Tramp - kazao je bivši sekretar.

Netanjahuov plan u četiri tačke

Prema Kerijevim navodima, izraelski premijer nije nudio samo ideju, već vrlo konkretne operativne strategije.

On je američkim zvaničnicima predstavljao detaljan „prijedlog u četiri tačke“ kojim je pokušao uvjeriti Washington u opravdanost napada.