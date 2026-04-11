Vedran Džihić iz Beča za "Avaz": Nema mira ako se Netanjahu ne disciplinira

S novim američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) sigurno je jedino to da ništa nije sigurno, kazao je za “Avaz” profesor Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču i viši istraživač austrijskog Instituta za međunarodnu politiku.

U očekivanjima početka pregovora SAD i Irana u Islamabadu, Džihić podsjeća da je Tramp “rasturio” globalni poredak i multilateralne institucije, često nema jasne planove ni tamo gdje potroši milijarde, te kaže da nakon posljednje epizode s Iranom više ništa na Bliskom istoku neće biti isto.

- Što se tiče primirja, suština dogovorenog nije ispunjena. Otvoreno je pitanje Libana, prolaza kroz Hormuški moreuz i da li će za ove dvije sedmice doći do finalnog rješenja. Ekonomija je najvažniji korektiv Trampa, a GDP u Americi raste sporije od očekivanog i inflacija nije ukroćena. Zato mislim da su pretpostavke za dugoročni mir prilično dobre. Kao i u slučaju “našeg” Dejtona, niko neće dobiti sto posto. Sad je pitanje kako to posložiti da i jedni, i drugi izađu sačuvanog obraza. Trampu će biti potreban narativ da je u vezi s atomskim potencijalom Irana nešto urađeno, da su raketni potencijali, mornarica i ostalo uništeni, a Iran će nastojati da proda priču da je moćniji od velikog neprijatelja – kaže Džihić.

Izrael ne gubi vrijeme i razara Liban. Svjetski program za hranu (WFP) upozorio je na razornu humanitarnu krizu u Libanu, gdje je raseljeno više od milion ljudi, a posljednjih dana ubijeno stotine stanovnika.

- Spirala eskalacije za Netanjahua (Netanyahu) je oružje za političko preživljavanje. Dok ima ratove i neku vrstu vanrednog stanja može biti na vlasti, jer čim se primiri on je u zatvoru. Sa svojom politikom stanovnike Izraela drži kao taoce. Do dugoročnog mira ne može doći bez da se Natanjahu ne urazumi i disciplinira – ističe profesor Džihić.

Rat na Bliskom istoku, kao i svaka druga tema, dodatno dijeli i stanovnike BiH. Džihića smo pitali koliko je važno da ova mala zemlja, odnosno oni koji je predstavljaju, u prvom planu uvijek imaju interese i ciljeve BiH.

- Globalna previranja se koriste da bi u RS Dodik pokušao da se pozicionira kao prijatelj nove američke administracije. Na bošnjačkoj strani Palestina je jedno od centralnih pitanja, a BiH su pomagali i Iran i SAD. Tim sitničarenjem i šibicarenjem na marginama geopolitičkih događaja pokušavaju se ostvariti mali, partikularni interesi naših kvazi-elita. Ljudi koji rade za zemlju, a ne za sebe, moraju zauzeti stav koji je zasnovan na činjenicama. Treba da se kaže da je iranski režim zločinački, da je ovakav napad na Iran od SAD isto brutalan čin, a da Izrael s napadima na Palestinu, Iran i Liban krši međunarodno pravo i prelazi sve granice. BiH mora da insistira na pokušaju da se spasi multilateralni svjetski poredak, da postoje ljudska prava, da se treba tražiti mirovno rješenje. Dakle, mora insistirati na pravu, pravednosti, ljudskim pravima, van tih političkih igrarija i sitnih interesa – zaključuje profesor Vedran Džihić.