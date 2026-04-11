Dok Donald Trump govori o slomu, Iran i dalje posjeduje hiljade balističkih projektila

Iran i dalje posjeduje hiljade balističkih projektila koje bi mogao koristiti izvlačenjem lansera iz podzemnih skladišta, objavio je u petak "Wall Street Journal", pozivajući se na izvore.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da je iranska vojska poražena, da je nestala.

"Uništili smo gotovo sve. Imaju vrlo malo projektila. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Teško smo ih pogodili", rekao je.

Ministar odbrane Pete Hegseth također je rekao da je iranski raketni program funkcionalno uništen, uz tvrdnju da su lanseri i projektili u velikoj mjeri iscrpljeni i neefikasni.

Međutim, izvještaj sugerira da bi Iran mogao obnoviti dijelove svog raketnog arsenala. Iako je više od polovine njegovih lansera uništeno, oštećeno ili zatrpano, mnogi bi mogli biti popravljeni ili ponovo izvučeni.

Iranski raketni arsenal također je smanjen otprilike za polovinu, ali i dalje raspolaže hiljadama balističkih projektila srednjeg i kratkog dometa koji bi mogli biti izvučeni iz skladišta ili podzemnih lokacija.

Navodi se i da Iran sada ima znatno manje od polovine svojih prvobitnih dronova za jednokratne napade, nakon intenzivne upotrebe i napada na njegove proizvodne kapacitete. Ipak, zvaničnici tvrde da bi mogao nabaviti slične sisteme iz Rusije.

Dvosedmično primirje u ratu između SAD-a i Irana, koji je počeo 28. februara, stupilo je na snagu ove sedmice nakon posredovanja Pakistana, koji je također domaćin razgovora o trajnom okončanju sukoba.

Prema podacima vlasti, gotovo 3.000 Iranaca je poginulo, dok je u sukobu stradalo i najmanje 13 američkih vojnika, a desetine su ranjene, uz poremećaje u Hormuškom moreuzu, ključnoj ruti za transport nafte, navodi Anadolija.