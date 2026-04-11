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CRVENA LINIJA

Iransko upozorenje: Ili prihvaćanje uslova ili žestoka eskalacija sukoba

Takav bi scenarij, upozorio je, svijetu donio "još veće troškove"

Mohamad Reza Aref. Platforma X

B. S.

11.4.2026

Iranski prvi potpredsjednik Mohamed Reza Aref (Mohammad Reza Aref) poručio je da ishod pregovora visokih uloga u Islamabadu u potpunosti ovisi o prioritetima SAD.

Aref je na platformi X napisao da je "obostrano koristan dogovor moguć" ako američki predstavnici budu slijedili interese politike "America First".

Upozorio je da bi zaokret prema politici "Israel First" značio da dogovora neće biti te da će Iran "neizbježno nastaviti svoju odbranu još snažnije nego prije".

Takav bi scenarij, upozorio je, svijetu donio "još veće troškove".

# IRAN
# SAD
# MOHAMMAD REZA AREF
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