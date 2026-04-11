Trampov utjecaj koji je rascijepio vlastiti pokret i okrenuo desničare jedne protiv drugih

Rat Donalda Trampa (Trump) s Iranom, a posebno njegova prijetnja da bi cijela civilizacija mogla biti uništena ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz, produbili su duboke podjele unutar pokreta Make America Great Again (MAGA) i izazvali otvoreni sukob između predsjednika i dijela njegovih najglasnijih konzervativnih saveznika. Politički interes Ono što je počelo kao vanjskopolitička eskalacija sada se pretvara u unutarnju političku krizu za Trampa, jer sve više utjecajnih figura s američke desnice javno dovodi u pitanje njegovu retoriku, strategiju i političku prosudbu, navodi Newsweek. Sjedinjene Države i Izrael u ratu su s Iranom gotovo šest sedmica, nakon što je Vašington 28. februara pokrenuo napade u operaciji nazvanoj “Epic Fury”. U tom sukobu ubijeni su deseci najviših iranskih dužnosnika, uključujući dugogodišnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei). Prema podacima organizacije Human Rights Activists News, od početka rata poginulo je više od 3500 ljudi, među njima najmanje 1665 civila. Sukob se proširio i izvan granica Irana. Izraelske operacije u Libanu odnijele su najmanje 1700 života, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva. Političke posljedice No, političke posljedice u SAD-u postaju sve vidljivije. MAGA pokret, koji se godinama oslanjao na ideju jedinstva oko Trampa i politike “America First (Amerika na prvom mjestu)”, sada pokazuje pukotine kakve dosad nisu viđene. Napetosti su postojale i ranije, posebno nakon objave Epsteinovih dokumenata i Trumpove politike prema Venezueli, ali rat s Iranom otvorio je daleko dublji i opasniji raskol. U posljednjih nekoliko dana Tramp je dodatno zaoštrio retoriku u nizu objava na Truth Socialu, što je izazvalo zabrinutost čak i među njegovim pristašama. Jedna od najkontroverznijih bila je uskrsna objava u kojoj je napisao: - Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničega sličnog!!! Otvorite je*eni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu, SAMO GLEDAJTE! Slava Allahu.

Samo dva dana kasnije Tramp je dodatno eskalirao situaciju objavom: - Cijela civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Dodao je da će masovno bombardiranje “vjerovatno” uslijediti i opisao trenutak kao “jedan od najvažnijih u dugoj i složenoj historiji svijeta”. Takva retorika izazvala je snažne reakcije analitičara i političara, koji upozoravaju da predsjednik prelazi granice političkog diskursa i ulazi u zonu ekstremnih prijetnji s potencijalno katastrofalnim posljedicama. Kritiziranje Trampa Taker Karlson (Tucker Carlson), jedan od najutjecajnijih glasova unutar pokreta “America First”, bio je među prvima koji su javno reagirali.

Karlson je kritizirao Trampa zbog retorike prema Iranu, posebno zbog ismijavanja islama i potencijalnog bombardiranja civilne infrastrukture. Tramp mu je uzvratio već ranije, rekavši za ABC News: - Tucker je skrenuo s puta. On nije MAGA. Ta je izjava dodatno naglasila koliko se pokret sve više definira osobnom lojalnošću predsjedniku, a ne ideološkim načelima. Konzervativna komentatorica Megin Keli (Megyn Kelly) reagirala je iznimno oštro. U svojoj emisiji rekla je: - Začepi s tim sr*njem! Ne možeš prijetiti brisanjem cijele civilizacije. Govorimo o civilima, samo usput, u objavi na društvenim mrežama.

Dodala je: - Ali ovo je potpuno neodgovorno i odvratno. Ovo je pogrešno. Pogrešno je. On to ne bi smio raditi. Džo (Joe Rogan), koji je podržao Trampa na izborima 2024., povezao je rat s Iranom s objavom Epstinovih (Epstein) dokumenata. U svom podcastu rekao je: - Gledajte, objave se Epstinovi dokumenti, pa odmah idemo u rat s Iranom. To je to, dobar način da ljudi prestanu pričati o određenim stvarima. Podcaster Šon Rajan (Shawn Ryan) dodatno je ukazao na kontradikcije u Trampovoj politici: - Prije nekoliko sedmica rekao je da će osloboditi iranski narod od zlog režima. Sada je promijenio plan na to da ih sve ubije. Predsjednik Sjedinjenih Država ukratko… Sve šire pukotine Unatoč kritikama, dio Trampovih saveznika i dalje ga podržava. Laura Lumer (Loomer) i senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) nastavili su braniti njegov pristup Iranu, iako su podjele unutar baze sve izraženije. Ipak, Lumer se razišla s predsjednikom oko sporazuma o primirju, nazvavši ga “užasnim za Ameriku” i poručivši da bi SAD trebao “uništiti režim”. Dio konzervativaca otišao je korak dalje i zatražio aktiviranje 25. amandmana, koji omogućuje smjenu predsjednika u slučaju nesposobnosti za obavljanje dužnosti. Aleks Džouns (Alex Jones) rekao je u svojoj emisiji: - Kako da aktiviramo 25. amandman protiv njega? Dodao je: - Definicija genocida je uništavanje cijele civilizacije ili naroda! Tramp doslovno zvuči kao poremećeni superzlikovac iz Marvelovog filma. TO NIJE ONO ZA ŠTO SMO GLASALI!!! Kendis Ovens (Candace Owens) napisala je: - 25. amandman mora biti aktiviran. On je genocidni luđak. Naš Kongres i vojska moraju intervenirati. Ovo je izvan ludila. Bivši pravni savjetnik Bijele kuće Taj Kob (Ty Cobb) rekao je: - Uzimajući u obzir činjenicu da kabinet neće aktivirati 25. amandman za čovjeka koji je očito lud, ovaj rat to naglašava, kao i ove objave koje izlaze svake noći, znate, u 2 ili 4 ujutro, to naglašava razinu njegove ludosti i izopačenosti.

Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) izjavila je za CNN: - To je apsolutno ludilo. Kako bilo koja osoba koja je mentalno stabilna može pozivati na ubijanje cijele civilizacije ljudi? Dodala je: - To pokazuje da postoji ozbiljna nestabilnost u njegovom razmišljanju, da ne samo da bi to rekao privatno, nego bi to objavio cijelom svijetu. To je nestvarno. To se nikada ne bi smjelo tolerirati. Tramp uzvraća Tramp je odgovorio dugom objavom u kojoj je svoje kritičare nazvao “glupim ljudima s niskim IQ-om”. - Oni nemaju ono što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih čak ni ne pozivaju jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, IZAZIVAČI PROBLEMA i reći će bilo što za malo besplatne promocije. Dodao je: - MAGA se odnosi na POBJEDU i SNAGU u tome da se Iranu ne dopusti da ima nuklearno oružje - te zaključio: - Ovi takozvani komentatori su GUBITNICI i uvijek će to biti.