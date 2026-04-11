Od kokpita do diplomatije: Ko je Mohamad Bager Halibaf, obrazovani pilot koji preuzima ključne mirovne pregovore sa SAD?

Iransku delegaciju koja u Pakistanu sudjeluje u mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama predvodi Mohamad Bager Halibaf, istaknuta politička figura s bogatim vojnim i akademskim iskustvom.

Vodeća uloga

Njegova vodeća uloga u ovom procesu dolazi u trenucima iznimno visoke napetosti između Teherana i Vašingtona (Washingtona).

Halibaf je pri samom dolasku u Islamabad izrazio dozu skepticizma, podsjetivši da su dosadašnji pokušaji dijaloga s Amerikancima uglavnom propadali zbog neispunjavanja preuzetih obveza druge strane.

Ipak, potvrdio je da je iranski tim stigao s ciljem da ozbiljno istraži mogućnosti za postizanje održivog sporazuma.

Halibafova karijera neraskidivo je vezana uz Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), kojem se pridružio kao mladić odmah po izbijanju iransko-iračkog rata 1980. godine.

Zahvaljujući brzom usponu u vojnoj hijerarhiji, već tokom rata postao je jedan od ključnih zapovjednika, što je kasnije znatno učvrstilo njegov utjecaj u iranskim strukturama moći.

Osim vojnog pedigrea, Halibaf posjeduje i visoke akademske titule, magistarski rad iz područja antropogeografije obranio je na Univerzitetu Islamski Azad, a doktorat iz političke geografije stekao je na Univerzitetu Tarbiat Modares.

Zanimljiv detalj iz njegove biografije je i to što je certificirani pilot, osposobljen za upravljanje određenim modelima Airbus putničkih aviona.

Upravljanje Teheranom i političke ambicije

U široj javnosti Halibaf je ostao zapamćen kao najdugovječniji gradonačelnik Teherana u modernoj povijesti, funkciju koju je obnašao punih 12 godina (od 2005. do 2017. godine).

Njegov mandat obilježili su veliki infrastrukturni zahvati, modernizacija urbanih zona i značajno proširenje prometne mreže glavnog grada.