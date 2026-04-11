Promet kroz Hormuški moreuz u blagom porastu, ali daleko ispod prosjeka

Prema podacima sistema za praćenje brodova, uočen je pojačan pomorski saobraćaj prema Hormuškom moreuzu dok se u Islamabadu vode mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Podaci sa platforme MarineTraffic pokazuju da se više plovila, uglavnom kineskih, kreće kroz ili prema ulazu u Perzijski zaljev.

Među njima se nalazi i kineski teretni brod koji je, nakon gotovo mjesec dana plovidbe iz iračke luke Umm Qasr, tokom noći prošao kroz područje u blizini moreuza.

Također, dva kineska tankera za sirovu naftu, svaki kapaciteta oko 300.000 tona i označena kao natovarena, kretala su se u subotu prema moreuzu, pri čemu su oba plovila bila blizu iranske obale.

Istovremeno, tanker za ukapljeni prirodni gas pod zastavom Bocvane, nazvan Nidi, prema podacima za praćenje brodova, pokušao je po drugi put napustiti Zaljev, nakon što se prethodno vratio u petak.

Iako je zabilježena povećana aktivnost, podaci pokazuju da je ukupni promet i dalje znatno ispod uobičajenog nivoa od oko 100 brodova dnevno.