Muškarac pred sudom jer je suprugu silom tjerao na odnose sa stotinama neznanaca

U švedskom gradu Harnosandu (Härnösand) započelo je suđenje muškarcu optuženom za sistemsko zlostavljanje i podvođenje vlastite supruge.

Optuženi odbacio sve navode

Prema navodima optužnice, on je koristio izoliranost njihove farme u blizini Kramforsa, na sjeveru zemlje, kako bi je drogom i stalnim nadzorom prisiljavao na seksualne odnose s muškarcima koje je prethodno pronalazio putem interneta.

Optuženik odbacuje sve navode, tvrdeći kako nije učinio ništa protuzakonito, već je isključivo pomagao u organizaciji susreta na koje je, prema njegovim riječima, supruga pristajala.

Zbog šokantnih detalja, ovaj proces već privlači pažnju svjetskih medija, a mnogi ga uspoređuju sa slučajem Francuza Dominika Pelikoa (Dominiquea Pelicota), koji je devet godina drogirao svoju suprugu Žizel (Gisèle) kako bi je drugi muškarci silovali.

Na početku suđenja u petak, optuženi muškarac je navodno bez vidljivih emocija slušao čitanje optužnice.

Kako bi se zaštitila privatnost žrtve, koja se u međuvremenu razvela od optuženika, sud je sjednicu proglasio zatvorenom za javnost. Identitet bivšeg supruga također nije otkriven javnosti, izuzev podatka o njegovim godinama.

Metodi kontrole

Tužilaštvo tereti muškarca da je s podvođenjem supruge muškarcima iz cijele zemlje počeo još 2022. godine, uzimajući novac zauzvrat.

Ova tortura je trajala sve do oktobra 2025. godine, kada je žena uspjela podnijeti prijavu policiji.

BBC izvještava da je ranije ove godine protiv njega podignuta optužnica za niz teških djela, uključujući višestruka silovanja, pokušaje silovanja i fizičke napade.

Tužitelji namjeravaju dokazati da je optuženi koristio sljedeće metode kontrole:

Davanje droge žrtvi kako bi se slomio njen otpor i pomjerile granice pristanka, iskorištavanje osamljenosti njihovog doma i njezine slabe društvene mreže, zastrašivanje i nadzor, instalacija nadzornih kamera u kući koje su snimale i same seksualne činove.

Tužiteljica Ida Anerštet (Annerstedt) navela je za medije da je optuženi manipulisao ranjivom pozicijom žrtve i koristio strah kako bi nametnuo ovakvo ponašanje kao normu.

Brutalne prijetnje i dokazni materijal

Prema navodima javne televizije SVT, optužnica sadrži i jezive prijetnje smrću. Muškarac je supruzi navodno prijetio da će je politi benzinom i zapaliti, te da će joj odrezati prste.

Kao ključni dokazi na sudu će se koristiti:

Snimke s nadzornih kamera iz unutrašnjosti doma.

Digitalna komunikacija i tragovi plaćanja.

Zabilješke u kalendaru koje dokumentuju susrete.

Status ostalih umiješanih osoba

Iako su švedske istražne vlasti identifikovale ukupno 120 muškaraca koji su povezani s ovim slučajem, do sada je optužnica podignuta protiv njih 28.

Većina njih negira krivicu, tvrdeći da nisu imali seksualne odnose sa ženom ili da za te odnose nisu davali novac.

Odbrana optuženog supruga, koju zastupa advokatica Martina Olsona (Martina Olsson), izjavila je na početku suđenja da njen klijent ne prihvata verziju događaja koju je iznijelo tužilaštvo te da on čitavu situaciju vidi na potpuno drugačiji način.