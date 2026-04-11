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PREDSJEDNIK SAD

U jeku pregovora oglasio se Tramp: Ovo nećemo tolerisati

Od početka sukoba u Iranu zabilježen je značajan pad isporuka ovih proizvoda kroz Hormuški tjesnac

Donald Tramp. AP

S. S.

11.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, osvrnuvši se na rast cijena gnojiva u kontekstu aktuelnog sukoba u Iranu.

– Pomno pratim cijene gnojiva tokom naše borbe za slobodu u Iranu – poručio je Tramp, dodajući da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati zloupotrebe na tržištu.

– SAD neće prihvatiti nabijanje cijena od strane monopola u industriji gnojiva! – naglasio je Tramp.

Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, ima ključnu ulogu u globalnoj opskrbi gnojivima. Prema podacima Ujedinjenih naroda, kroz ovaj morski prolaz transportira se oko trećina svjetskih količina gnojiva, uključujući ureu, kalij, amonijak i fosfate.

Od početka sukoba u Iranu zabilježen je značajan pad isporuka ovih proizvoda kroz Hormuški tjesnac. Podaci Svjetske trgovinske organizacije ukazuju na drastično smanjenje prometa, što je potvrdio i BBC Verify.

Analitičari upozoravaju da bi poremećaji u ovom ključnom transportnom koridoru mogli dodatno destabilizirati globalno tržište i dovesti do novih poskupljenja.

Objava Trampa. Screenshot

# SAD
# DONALD TRUMP
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