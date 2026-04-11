Američki razarači prošli kroz Hormuz, Iran poručio: Povucite se, imate 30 minuta

Nakoliko ratnih brodova američke mornarice prošlo je danas kroz Hormuški moreuz, potvrdio je američki funkcioner.. Taj potez, koji nije bio koordiniran s Iranom, označava prvi prolazak američkih ratnih brodova kroz tjesnac od početka rata, piše Axios.

Prema izvorima, cilj operacije bio je potaknuti povjerenje trgovačkih brodova da nastave s plovidbom. Operacija je izvedena u trenutku dok u Pakistanu započinju mirovni pregovori između dviju strana. "Riječ je o operaciji čiji je cilj osigurati slobodu plovidbe međunarodnim vodama", izjavio je američki dužnosnik.

Iran: Američki razarač povukao se iz Hormuškog moreuza nakon upozorenja

Iran je, pak, objavio da se američki razarač povukao od Hormuškog tjesnaca nakon što mu je upućeno oštro upozorenje. Prema iranskim navodima, oružane snage uočile su kretanje ratnog broda iz luke Fujairah i o tome obavijestile svoju pregovaračku delegaciju, piše Tasnim.

Teheran je zatim preko pakistanskog posrednika poručio da će razarač biti gađan u roku od 30 minuta ako nastavi ploviti prema tjesnacu. Ubrzo nakon toga, američki brod je zaustavio kretanje, a potom se i okrenuo, što iranska strana pripisuje svojoj odlučnoj reakciji i prenesenim upozorenjima.

Ključna tačka primirja

Ponovno otvaranje tjesnaca ključna je stavka sporazuma o prekidu vatre između SAD-a i Irana. Taj uski plovni put uz južnu obalu Irana od presudne je važnosti za normalno funkcioniranje globalnog gospodarstva.

Međutim, u danima nakon proglašenja primirja vrlo je malo brodova prošlo tjesnacem. Jedan je američki dužnosnik ranije ovog tjedna priznao da brodovi nisu prolazili zbog iranskog zastrašivanja.

Tramp najavio čišćenje mina

Predsjednik Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio kako je prijetnja da bi brodovi mogli "naletjeti" na morske mine bila jedino čime ih je Iran mogao odvratiti od prolaska kroz tjesnac.

"Sada započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca kao uslugu zemljama diljem svijeta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Njemačku i mnoge druge", napisao je.