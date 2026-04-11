Muškarac sjekirom oštetio američki vojni avion na aerodromu u Irskoj

Na aerodromu Shannon u Irskoj jutros se dogodio ozbiljan sigurnosni incident kada je muškarac sjekirom oštetio američki vojni avion.

Sve se odigralo oko 9:45 sati, kada je nepoznata osoba primijećena u strogo zabranjenom dijelu aerodroma. Prema dostupnim informacijama, muškarac se popeo na krilo vojnog transportnog aviona tipa C-130 Hercules, koji je bio parkiran na udaljenoj rulnoj stazi.

Navodi se da je napadač sjekirom oštetio trup i krilo letjelice, pri čemu je, prema izvorima, pričinjena značajna materijalna šteta.

Sigurnosne službe reagovale su tako što su uz pomoć mobilnih stepenica prišle muškarcu i privele ga. Nakon hapšenja, prebačen je u pritvor.

Policija je pokrenula istragu kako bi se utvrdilo kako je osumnjičeni uspio doći do zaštićenog područja. U intervenciji su učestvovali aerodromska policija, vatrogasno-spasilačka služba aerodroma Shannon, pripadnici irske policije, kao i osoblje irskih odbrambenih snaga koje se u tom trenutku nalazilo na dužnosti.

Na mjesto događaja upućeni su i dodatni policijski službenici, uključujući naoružane detektive i pripadnike specijalne jedinice za podršku.

Zbog incidenta, aerodrom je bio zatvoren kraće od 30 minuta. Operacije su obustavljene oko 9:50 sati, a ponovo uspostavljene u 10:15 sati.

Zbog privremenog prekida rada, dva odlazna leta su kasnila, dok je jedan avion iz Lourdesa bio zadržan u zraku. Nakon približno 20 minuta, dozvoljeno mu je slijetanje koje je obavljeno u 10:22 sati.

Iz uprave aerodroma Shannon potvrđeno je da su operacije normalizovane nakon intervencije policije.

- Rad aerodroma obustavljen je oko 9.50 sati, a nastavljen u 10:15 sati - izjavio je glasnogovornik.

Policija Irske zasad se nije zvanično oglasila o ovom slučaju.