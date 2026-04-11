Axios: Američki ratni brodovi, ipak, prošli kroz Hormuški moreuz

Američki portal Axios objavio je da su američki ratni brodovi prvi put od početka sukoba u Iranu prošli kroz Hormuški moreuz, čime su demantovane tvrdnje iranskih medija da je jedan razarač zaustavljen prije prolaska.

Iranski izvori ranije su tvrdili da je američki vojni brod pokušao ući u zonu moreuza, ali da se povukao nakon upozorenja iranskih snaga. Prema tim navodima, brod je promijenio pravac prije ulaska u ključni plovni put.