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INFORMACIJSKI SUKOB

Axios: Američki ratni brodovi, ipak, prošli kroz Hormuški moreuz

Suprotne tvrdnje Teherana i američkih izvora o kretanju plovila

Američki ratni brod. US Navy

B. A.

11.4.2026

Američki portal Axios objavio je da su američki ratni brodovi prvi put od početka sukoba u Iranu prošli kroz Hormuški moreuz, čime su demantovane tvrdnje iranskih medija da je jedan razarač zaustavljen prije prolaska.

Iranski izvori ranije su tvrdili da je američki vojni brod pokušao ući u zonu moreuza, ali da se povukao nakon upozorenja iranskih snaga. Prema tim navodima, brod je promijenio pravac prije ulaska u ključni plovni put.

Međutim, Axios sada prenosi da je ta informacija netačna te da je američki razarač, zajedno s još nekoliko plovila, ipak uspješno prošao kroz moreuz.

Kako se navodi, cilj operacije bio je pokazati komercijalnim brodovima da je plovidba moguća i sigurna. Brodovi su, prema istom izvoru, prošli kroz moreuz i ubrzo se vratili, a cijela akcija nije bila usklađena s iranskim vlastima.

Događaj se odvija u trenutku dok američke i iranske delegacije u Islamabadu vode pregovore o mogućem sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

# HORMUŠKI MOREUZ
# AMERIČKI RATNI BROD
# INFORMACIJSKI SUKOB
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