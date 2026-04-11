ICE uhapsio porodicu Iranke: 1979. godine učestvovala u zauzimanju ambasade SAD-a u Teheranu, čeka ih deportacija

Američki državni sekretar Marco Rubio saopćio je da su američke vlasti ukinule stalni boravak članovima porodice Masoumeh Ebtekar, nekadašnje glasnogovornice studenata koji su učestvovali u zauzimanju američke ambasade u Teheranu 1979. godine.

Rubio je u objavi naveo da je Ebtekar, poznata i kao "Screaming Mary", bila povezana s grupom koja je tokom Iranske talačke krize 1979. godine držala 52 američka državljana kao taoce ukupno 444 dana, uz, kako tvrdi, zlostavljanje, izgladnjivanje i lažna pogubljenja.

Prema njegovim riječima, administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame je 2014. godine odobrila vize sinu Ebtekar i njegovoj porodici za ulazak u Sjedinjene Američke Države, dok im je 2016. dodijeljen status stalnih rezidenata kroz program lutrije za useljeničke vize.