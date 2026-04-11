Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IMALI VIZU

ICE uhapsio porodicu Iranke: 1979. godine učestvovala u zauzimanju ambasade SAD-a u Teheranu, čeka ih deportacija

Administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame je 2014. godine odobrila vize sinu Ebtekar i njegovoj porodici za ulazak u SAD

Protesti pred Američkom ambasadom u Teheranu 1979.. AP

D. H.

11.4.2026

Američki državni sekretar Marco Rubio saopćio je da su američke vlasti ukinule stalni boravak članovima porodice Masoumeh Ebtekar, nekadašnje glasnogovornice studenata koji su učestvovali u zauzimanju američke ambasade u Teheranu 1979. godine.

Rubio je u objavi naveo da je Ebtekar, poznata i kao "Screaming Mary", bila povezana s grupom koja je tokom Iranske talačke krize 1979. godine držala 52 američka državljana kao taoce ukupno 444 dana, uz, kako tvrdi, zlostavljanje, izgladnjivanje i lažna pogubljenja.

Prema njegovim riječima, administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame je 2014. godine odobrila vize sinu Ebtekar i njegovoj porodici za ulazak u Sjedinjene Američke Države, dok im je 2016. dodijeljen status stalnih rezidenata kroz program lutrije za useljeničke vize.

"Ove sedmice sam ukinuo njihov status stalnog boravka, a danas su Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi i njihov sin u pritvoru Imigracione i carinske službe SAD-a, u iščekivanju deportacije", naveo je Rubio.

Dodao je kako smatra da porodica Ebtekar nikada nije trebala dobiti privilegiju boravka u SAD-u.

"Amerika nikada ne može postati dom antiameričkim teroristima ili njihovim porodicama, i pod administracijom Donalda Trumpa to se neće desiti", poručio je Rubio.

# IRAN
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.