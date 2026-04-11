Pojavili se detalji pregovora SAD i Irana: Blizu su dogovora o brojnim tačkama

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, nastavljeni su nakon kraće pauze, a prvi krug razgovora već je donio određene pomake. Iako su obje strane u dijalog ušle sa čvrstim i maksimalističkim stavovima, izvori bliski pregovorima tvrde da je ostvaren značajan napredak u nekoliko ključnih pitanja.

Prema nezvaničnim informacijama zvaničnika uključenih u proces, pomaci su zabilježeni kada je riječ o izraelskim napadima u Libanu, ali i o mogućnosti odmrzavanja iranske imovine, koja je Teheranu od velike važnosti. Razgovarano je i o situaciji u strateški važnom Hormuškom moreuzu, gdje sigurnost plovidbe ostaje jedan od prioriteta za stabilizaciju svjetskog tržišta energenata.

Istovremeno, na terenu su vidljivi prvi znakovi smirivanja situacije. Prema podacima o brodarstvu, tri supertankera su u subotu uspješno prošla kroz Hormuški moreuz, što predstavlja prve brodove koji su napustili Perzijski zaljev nakon postizanja primirja. Time se šalje jasan signal da bi višemjesečna blokada, koja je poremetila oko 20 posto globalne opskrbe naftom, mogla biti okončana.

U diplomatske napore uključio se i francuski predsjednik Emanuel Makron, koji je potvrdio da je razgovarao s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom, pozvavši ga da iskoristi priliku koju nude pregovori u Islamabadu. Makron je naglasio važnost potpunog poštovanja prekida vatre, posebno u Libanu, te izrazio podršku libanskim vlastima u očuvanju suvereniteta.

Dok tehnički timovi nastavljaju rad na finalizaciji dogovora, pakistanski domaćini zadržavaju strogu medijsku tišinu, nastojeći očuvati neutralnost procesa koji bi mogao imati dalekosežne posljedice po regionalnu sigurnost.