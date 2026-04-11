Tramp: Počela je operacija uklanjanja mina u Hormuškom moreuzu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da je pokrenuta operacija uklanjanja morskih mina u Hormuškom moreuzu, uz obrazloženje da se radi o "usluzi zemljama širom svijeta".

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su iranski brodovi za postavljanje mina, kako tvrdi, "uništeni i na dnu mora", te dodao da su značajno oslabljeni kapaciteti iranske vojske, posebno u pogledu zračnih i pomorskih snaga.

On je poručio da se uklanjanje mina sprovodi kako bi se omogućio nesmetan protok trgovine, ističući da će od toga koristi imati brojne zemlje, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku i Njemačku.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su započete aktivnosti koje treba da stvore uslove za čišćenje plovnog puta, te da je cilj uspostavljanje sigurne rute za pomorski saobraćaj.

Prema navodima CENTCOM-a, američki razarači USS Frenk E. Petersen i USS Majkl Marfi (Michael Murphy) prošli su kroz Hormuški moreuz prema Perzijskom zaljevu, što označava početak operacije.

Cilj misije je ponovna uspostava sigurnog prolaza kroz jedan od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca, koji je, prema američkim tvrdnjama, bio blokiran sedmicama.

S druge strane, Iran tvrdi da u ovom trenutku nema aktivnog pomorskog saobraćaja u moreuzu, te osporava navode o američkom prolasku.