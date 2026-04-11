Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOK SE ČEKA ISHOD IZ PAKISTANA

Izrael očekuje krah pregovora SAD i Irana i priprema nove udare

Prema istom izvještaju, Izrael je od Sjedinjenih Američkih Država zatražio da eventualni sporazum ne uključuje Liban, što bi, kako navode, omogućilo nastavak izraelskih vojnih operacija u toj zemlji

Benjamin Netanjahu. Platforma X

B. A.

11.4.2026

Izraelski javni servis Kan News objavio je, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da u Tel Avivu očekuju krah pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji se vode u Islamabadu, te da se izraelska vojska već priprema za moguće nove napade.

Prema istom izvještaju, Izrael je od Sjedinjenih Američkih Država zatražio da eventualni sporazum ne uključuje Liban, što bi, kako navode, omogućilo nastavak izraelskih vojnih operacija u toj zemlji.

Vlada premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) navodno je već pokrenula vojne pripreme u slučaju propasti pregovora, uključujući jačanje protivvazdušne odbrane i spremnost zračnih snaga za nove udare na Iran.

S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država poručuju da očekuju pozitivan ishod pregovora, dok pojedini mediji navode da američka mornarica već priprema operacije vezane za čišćenje Hormuškog moreuza od mina.

U javnosti su se pojavili i izvještaji koji sugerišu da razgovori napreduju i da je ostalo još nekoliko tehničkih detalja za usaglašavanje, iako zvanične potvrde i dalje nema.

Jedini koji se do sada oglasio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian), koji je uputio poruku građanima na samom početku pregovora u Islamabadu.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# NOVI UDARI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.