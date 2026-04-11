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U ISLAMABADU

Završena prva faza pregovora: Pakistan traži nastavak razgovora SAD i Irana

Islamabad želi još jedan krug dijaloga za postizanje konačnog dogovora

Američka delegacija u Pakistanu. AP

B. A.

11.4.2026

Prva faza pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana završena je, a Pakistan sada pokušava uvjeriti obje strane da ostanu još jedan dan kako bi se razgovori nastavili.

Prema navodima jednog izvora, Islamabad se snažno zalaže za produženje pregovora za barem još jedan krug, u nadi da bi se mogao postići konačan sporazum.

Tokom dosadašnjih razgovora održano je više krugova u, kako se navodi, prijateljskoj atmosferi, a delegacije su zajedno večerale i trenutno razmjenjuju bilješke. Iranska strana potvrdila je da su razgovori na nivou delegacija i dalje u toku te da se traže načini za napredak.

Pakistanski diplomatski izvori poručuju da ostaju optimistični i da rade na tome da uvjere i američku i iransku stranu na dodatne ustupke, kako bi se proces nastavio.

Ipak, nastavak pregovora zavisi od odluka oba tima i njihovih političkih rukovodstava, kao i od toga hoće li se uspostaviti mehanizam za dalji napredak, uključujući mogućnost nastavka direktnih sastanaka koji su sada započeti.

# PREGOVORI
# SAD
# PAKISTAN
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