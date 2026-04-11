Netanjahu: Nastavljamo borbu protiv terorističkog režima u Iranu, za razliku od Erdoana

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, uprkos aktuelnim diplomatskim procesima u regionu.

U objavi na društvenoj mreži X, Netanjahu je naveo da će Izrael pod njegovim vodstvom nastaviti djelovati protiv, kako je rekao, "iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika".

U istoj poruci uputio je i oštre kritike predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan), optužujući ga da "povlađuje" Iran te ga je povezao s, kako tvrdi, "pokoljima kurdskih građana".