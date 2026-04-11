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Netanjahu: Nastavljamo borbu protiv terorističkog režima u Iranu, za razliku od Erdoana

Izraelski premijer uputio oštre poruke Turskoj i Iranu usred pregovora SAD-a i Teherana

Benjamin Netanjahu i Redžep Tajip Erdoan. Screenshot - Anadolija

B. A.

11.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) poručio je da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana i njegovih saveznika, uprkos aktuelnim diplomatskim procesima u regionu.

U objavi na društvenoj mreži X, Netanjahu je naveo da će Izrael pod njegovim vodstvom nastaviti djelovati protiv, kako je rekao, "iranskog terorističkog režima i njegovih posrednika".

U istoj poruci uputio je i oštre kritike predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan), optužujući ga da "povlađuje" Iran te ga je povezao s, kako tvrdi, "pokoljima kurdskih građana".

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su u toku pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i nakon proglašenog primirja u dijelu regiona.

Podsjetimo, protiv Netanjahua je Međunarodni krivični sud ranije izdao nalog za hapšenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi.

# BENJAMIN NETANYAHU
# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# TERORISTIČKI REŽIM
# OŠTRA PORUKA
# KRITIKA
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