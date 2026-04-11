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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu ne odustaje od rata: U Iranu još uvijek postoji obogaćeni materijal, mora biti uklonjen

Da sam vam prije godinu rekao da će se najmoćnija sila svijeta boriti uz nas, rame uz rame, gotovo 40 dana protiv zajedničkog neprijatelja, malo ko bi u to povjerovao, rekao je

Obraćanje Netanjahua. Screenshot

S. S.

11.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da obogaćeni nuklearni materijal u Iranu mora biti uklonjen, bilo putem sporazuma ili, kako je naveo, „drugim sredstvima“. Naglasio je da kampanja protiv Irana nije završena te da predstoji još posla.

– U Iranu i dalje postoji obogaćeni materijal i, kao što je rekao Donald Tramp, mora biti uklonjen. Ili će to biti učinjeno dogovorom, ili na druge načine – poručio je Netanjahu.

Govoreći o iranskim nuklearnim i raketnim kapacitetima, Netanjahu je istakao da Teheran pokušava zaštititi svoja postrojenja od eventualnih napada.

– Ali Hamnei je želio sakriti proizvodnju projektila i nuklearni program duboko pod visokom planinom, kako bi bio nedostupan čak i za bombardere B-2 – rekao je izraelski premijer.

Osvrćući se na vojnu saradnju, naglasio je značaj savezništva sa Sjedinjenim Američkim Državama.

– Da sam vam prije godinu rekao da će se najmoćnija sila svijeta boriti uz nas, rame uz rame, gotovo 40 dana protiv zajedničkog neprijatelja, malo ko bi u to povjerovao. Ali to se dogodilo jer smo mi inicirali i djelovali – kazao je Netanjahu.

Komentarišući situaciju na granici s Libanom, potvrdio je uspostavu sigurnosnog pojasa.

– Formirali smo sigurnosnu tampon zonu široku između osam i deset kilometara – zaključio je izraelski premijer.

# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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