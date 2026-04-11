Netanjahu ne odustaje od rata: U Iranu još uvijek postoji obogaćeni materijal, mora biti uklonjen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da obogaćeni nuklearni materijal u Iranu mora biti uklonjen, bilo putem sporazuma ili, kako je naveo, „drugim sredstvima“. Naglasio je da kampanja protiv Irana nije završena te da predstoji još posla.

– U Iranu i dalje postoji obogaćeni materijal i, kao što je rekao Donald Tramp, mora biti uklonjen. Ili će to biti učinjeno dogovorom, ili na druge načine – poručio je Netanjahu.

Govoreći o iranskim nuklearnim i raketnim kapacitetima, Netanjahu je istakao da Teheran pokušava zaštititi svoja postrojenja od eventualnih napada.

– Ali Hamnei je želio sakriti proizvodnju projektila i nuklearni program duboko pod visokom planinom, kako bi bio nedostupan čak i za bombardere B-2 – rekao je izraelski premijer.