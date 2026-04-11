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SIGURNOSNE PROCJENE

CIA: Iran i dalje ima hiljade projektila uprkos tvrdnjama o uništenju arsenala

Obavještajni izvještaji ukazuju da Teheran zadržava značajne raketne i dron kapacitete

Iranski napadi. Amin Ahouei

B. A.

11.4.2026

Iran i dalje raspolaže s hiljadama balističkih projektila i mogao bi aktivirati lansere koji su skriveni u podzemnim skladištima, navode američki zvaničnici upoznati s procjenama obavještajnih službi. Ove informacije dolaze u trenutku kada SAD pokušavaju učvrstiti prekid vatre koji bi osigurao sigurnost Hormuškog moreuza i spriječio nove sukobe u regiji.

Raketni program je "funkcionalno uništen"

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) ranije je izjavio da je iranski raketni program "funkcionalno uništen", te da su lanseri i projektili "iscrpljeni i gotovo neupotrebljivi".

Ipak, obavještajni izvještaji daju drugačiju i složeniju sliku, sugerišući da Iran i dalje ima mogućnost obnove dijela svojih raketnih kapaciteta. Prema američkim procjenama, više od polovine lansera jeste uništeno ili oštećeno, ali dio je i dalje skriven u podzemnim objektima i može biti vraćen u funkciju.

Teheran ima hiljade balističkih projektila

Prema navodima američkih i izraelskih izvora, iranske zalihe projektila su značajno smanjene, ali Teheran i dalje posjeduje hiljade balističkih projektila kratkog i srednjeg dometa koji se mogu aktivirati iz skladišta.

Smanjen je i broj jurišnih dronova, koji je pao na manje od polovine početnog arsenala, dijelom zbog intenzivnog korištenja u sukobima i napada na proizvodne pogone. Međutim, američki zvaničnici upozoravaju da bi Iran mogao nabaviti dodatne sisteme i tehnologiju od Rusije.

Brza obnova kapaciteta

Iran i dalje raspolaže i manjim brojem krstarećih projektila koji bi, u slučaju propasti pregovora, mogli biti korišteni protiv brodova u Perzijskom zaljevu ili američkih snaga u regiji.

Stručnjaci upozoravaju da je Iran pokazao visok nivo prilagodljivosti i sposobnost brzog obnavljanja vojnih kapaciteta, uprkos udarima na njegovu odbrambenu infrastrukturu.

# BALISTIČKI PROJEKTILI
# IRAN
# OBNOVA KAPACITETA
# RAKETNI PROGRAM
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