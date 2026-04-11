Iranska delegacija zadovoljna početkom pregovora u Islamabadu

U Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, započeli su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a prve reakcije iz iranske delegacije ukazuju na pozitivan početak razgovora.

Prema navodima američkog medija MS NOW, koji se poziva na izvor blizak pregovorima, iranski predstavnici zadovoljni su dosadašnjim tokom sastanaka.

- Pregovori za sada idu odlično. Konačno imamo osjećaj da nas Amerikanci slušaju - izjavio je jedan iranski delegat.

S druge strane, za sada nema zvaničnih informacija o stavu američke delegacije o toku pregovora.

Razgovori su trenutno privremeno pauzirani, a njihov nastavak očekuje se večeras i sutra. Zbog toga je boravak delegacija u Pakistanu produžen za još jedan dan.