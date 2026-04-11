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DIPLOMATSKI SUSRET

Iranska delegacija zadovoljna početkom pregovora u Islamabadu

Teheran poručuje da prvi put ima osjećaj da ih američka strana sluša

Iranska delegacija. Tasnim

B. A.

11.4.2026

U Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, započeli su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, a prve reakcije iz iranske delegacije ukazuju na pozitivan početak razgovora.

Prema navodima američkog medija MS NOW, koji se poziva na izvor blizak pregovorima, iranski predstavnici zadovoljni su dosadašnjim tokom sastanaka.

- Pregovori za sada idu odlično. Konačno imamo osjećaj da nas Amerikanci slušaju - izjavio je jedan iranski delegat.

S druge strane, za sada nema zvaničnih informacija o stavu američke delegacije o toku pregovora.

Razgovori su trenutno privremeno pauzirani, a njihov nastavak očekuje se večeras i sutra. Zbog toga je boravak delegacija u Pakistanu produžen za još jedan dan.

Podsjetimo, pregovori su započeli nakon što je, uz posredstvo Pakistana, dogovoreno dvosedmično primirje između dvije strane.

# IRAN
# SAD
# MIROVNI PREGOVORI
# IRANSKA DELEGACIJA
# ISLAMBAD
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