Netanjahu pristao na mirovne pregovore s Libanom, ali ima dva ključna uslova

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopćio je da je dao odobrenje za početak mirovnih pregovora s Libanom, ali uz jasno postavljene uslove. Prema navodima međunarodnih agencija, istakao je da je libanska strana u proteklom mjesecu više puta inicirala direktne razgovore, te da je Izrael spreman učestvovati u dijalogu uz dva ključna zahtjeva.

– Dao sam svoje odobrenje, ali pod dva uslova: želimo razoružanje Hezbollaha i želimo stvarni mirovni sporazum koji će trajati generacijama – poručio je Netanjahu.

U međuvremenu, iz ureda libanskog predsjedništva saopćeno je da su ambasadori Izraela i Libana u Sjedinjenim Američkim Državama dogovorili sastanak u Vašingtonu naredne sedmice, s ciljem postizanja dogovora o prekidu vatre.

Libanski zvaničnici ističu da je za ozbiljan napredak u pregovorima neophodno zaustaviti nasilje na terenu, naglašavajući da bez toga nema stvarnog dijaloga.

Zamjenik premijera Libana Tarek Mitri izjavio je za BBC da pregovori mogu imati smisla samo ukoliko Izrael obustavi vojne napade.

– Ne koristim riječ uslov, ali smatram da je za smislenost tih sastanaka potrebno vidjeti barem neki oblik prekida neprijateljstava, makar i privremen – rekao je Mitri.

Dodao je da je nemoguće voditi ozbiljne pregovore dok svakodnevno stradaju civili.

– Kako voditi ozbiljne razgovore i pripremati stvarne pregovore o svim pitanjima dok desetine i stotine ljudi bivaju ubijene ili ranjene? Ovo se mora zaustaviti, makar privremeno, kako bi se omogućio konstruktivan dijalog – naglasio je.

Uprkos napetoj situaciji na terenu, potvrđeno je da će libanska delegacija učestvovati na sastanku koji će u utorak biti održan u američkom State Departmentu.