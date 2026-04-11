Tramp: Bez obzira na ishod pregovora, mi izlazimo kao pobjednik

Američki predsjednik Donald Tramp komentirao je aktuelne pregovore s Iranom, poručivši da Sjedinjene Američke Države izlaze kao pobjednik bez obzira na njihov ishod. U obraćanju novinarima u Bijeloj kući istakao je da će ishod pregovora imati manji značaj iz američke perspektive, naglašavajući uvjerenje u dominaciju SAD-a.

– Što god se dogodilo, mi pobjeđujemo – izjavio je Tramp, dodajući da je Iran već ozbiljno oslabljen.

Ranije tokom dana, Tramp je naveo da se veliki broj praznih tankera već kreće prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi bili napunjeni naftom i plinom, ističući da Amerika raspolaže većim zalihama i kvalitetnijim energetskim resursima od bilo koje druge zemlje.

Njegove izjave dolaze u trenutku dok se u Islamabadu vode pregovori između američkih i iranskih zvaničnika uz posredovanje Pakistana, pri čemu Teheran insistira na ispunjavanju svojih uslova prije eventualnih direktnih razgovora o okončanju sukoba.

Tramp se potom ponovo oglasio, navodeći da Sjedinjene Američke Države započinju proces uklanjanja mina iz Hormuškog moreuza, ističući da se taj potez provodi kao pomoć globalnoj zajednici, uključujući velike uvoznike energije poput Kine, Japana i evropskih zemalja. U istom obraćanju uputio je oštre kritike Iranu, tvrdeći da je njegova vojna moć znatno oslabljena, ali i saveznicima koje je optužio za nedovoljno angažmana u osiguravanju sigurnosti ovog ključnog pomorskog pravca.

Američki predsjednik je ranije upozorio i da Iran ne bi smio naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški moreuz, koji je zbog sukoba postao jedno od glavnih žarišta globalne energetske krize.