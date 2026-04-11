Pregovori u Islamabadu traju do kasno: Iran tvrdi da SAD iznose neprihvatljive zahtjeve

Nova runda trilateralnih razgovora između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana održava se u Islamabadu, gdje pregovori traju već satima i nastavljeni su duboko u noć.

Prema dostupnim informacijama, sastanci su počeli prije više od šest sati, a još uvijek nema zvaničnih izjava niti obraćanja javnosti.

Iako detalji nisu potvrđeni, iranski mediji navode da postoje ozbiljne prepreke. Izvori bliski delegaciji iz Teherana tvrde da je američka strana iznijela "neprihvatljive zahtjeve", posebno kada je riječ o Hormuškom moreuzu i drugim ključnim pitanjima.

Slične ocjene prenose i drugi iranski mediji, uz tvrdnje da Washington zauzima previše strog pristup u ovoj fazi razgovora.

Uprkos nesuglasicama, činjenica da Iran i SAD vode direktne razgovore nakon gotovo pola stoljeća neprijateljstva predstavlja značajan diplomatski pomak. Pregovori se odvijaju i na tehničkom nivou, uz učešće stručnjaka obje strane.

Analitičari smatraju da postoji prostor za napredak, zahvaljujući visokom nivou delegacija i njihovim ovlaštenjima, ali i spremnosti obje strane da nastave dijalog.

Iran je u Islamabad stigao s izraženim nepovjerenjem prema ranijim pokušajima diplomatije, koji su propali usljed ratnih dešavanja. Zbog toga je insistirao na direktnim razgovorima s visokim američkim zvaničnicima, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance).

Jedno od ključnih spornih pitanja ostaje Hormuški moreuz, strateški važan prolaz kroz koji prolazi veliki dio svjetske trgovine energentima. Iranski vojni zvaničnici odbacili su tvrdnje o prolasku američkih brodova, ističući da kontrolu nad tim područjem ima isključivo Iran.

Paralelno s razgovorima, u Tel Avivu su održani masovni protesti protiv rata, gdje su građani zatražili prekid sukoba i upozorili na posljedice daljnje eskalacije.