Posljednja anketa pred izbore u Mađarskoj: Opoziciona Tisza ima 52 posto podrške, Orban na 39

Opoziciona stranka Tisza vodi ispred vladajuće mađarske koalicije Fidesz-KDNP uoči parlamentarnih izbora 2026. godine zakazanih za nedjelju, prema anketi AtlasIntela koju je u subotu prenio "Europe Elects Hungary".

Prema istraživanju, Tisza ima podršku od 52 posto birača, dok Fidesz-KDNP ima 39 posto podrške, što predstavlja pad od 15 procentnih poena u odnosu na izbore 2022. godine.

Krajnje desničarski pokret Naša domovina ima podršku birača od pet posto, što je pad od jednog procentnog poena, dok Demokratska koalicija ima podršku od dva posto, a Mađarska stranka dvorepog psa jedan posto, pokazuje anketa.

Istraživanje je provedeno u periodu od 5. do 10. aprila 2026. godine na uzorku od 1.587 ispitanika.

Odvojeni prosjek anketa, izrađen korištenjem LOESS metode izravnavanja, pokazuje da Tisza u 2026. godini ima 49 posto podrške, u odnosu na 18 posto u 2024. godini, dok Fidesz-KDNP ima 41 posto, što je pad u odnosu na ranijih 43 posto.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj održat će se sutra.